'VAR헨티나'에 대한 '나이지리아 레전드'의 폭탄 발언 "FIFA가 메시의 우승을 원한다고? 호날두 팬이 만든 쓰레기 같은 소리!"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"FIFA가 메시의 우승을 원한다고? 그건 호날두 팬이 만든 쓰레기 같은 소리!"

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'레전드' 존 오비 미켈의 폭탄 발언이었다. '디펜딩 챔피언' 아르헨티나가 잉글랜드를 잡고 2연패에 성큼 다가섰다. 아르헨티나는 16일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 메시의 멀티 도움을 앞세워 2대1 짜릿한 역전승을 거뒀다.

말그대로 기적 같은 역전승이었다. 메시의 발끝이 또 다시 번쩍였다. 0-1로 끌려가던 아르헨티나는 후반 40분 엔소 페르난데스의 동점골에 이어 추가시간 라우타로 마르티네스가 역전골을 터뜨리며 드라마를 썼다. 모두 메시의 도움이었다. 메시는 이날 도움을 추가하며 이번 월드컵 7경기 모두에서 공격포인트를 기록했다. 조별리그부터 준결승까지 7경기 연속 공격포인트(8골 4도움)를 작성한 것은 월드컵 역사상 처음이다.

사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

아르헨티나는 이번 대회 토너먼트에서 치른 4경기 모두를 연장승이나 역전승으로 장식하는 저력을 발휘했다.아르헨티나는 이날 승리로 결승 진출에 성공했다. 2022년 카타르 대회에서 프랑스를 꺾고 우승을 차지한 아르헨티나는 대회 2연패에 도전한다. 월드컵 2연패는 1934, 1938년 이탈리아, 1958, 1962년 브라질까지 단 2번만 허락된 진기록이다. 아르헨티나는 통산 4번째 우승에 도전한다.

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아르헨티나가 우승에 가까워질수록 음모론도 커지고 있다. SNS상에는 '아르헨티나가 비디오 판독(VAR)과 국제축구연맹(FIFA)의 혜택을 가장 크게 받았다'는 이야기가 쏟아지고 잇다. 심지어 'VARgentina', 'FIFAtina'라고 부르는 이들도 있다.

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아르헨티나에 유리했다고 생각되는 판정은 조별리그 J조 알제리와 1차전 때부터 나왔다. 0-3으로 패했던 알제리는 아르헨티나의 주장 리오넬 메시가 전반에 상대의 종아리를 밟았을 때 퇴장을 받아야 한다고 주장했지만 받아들여지지 않았고, 메시는 이날 해트트릭을 달성했다.

아르헨티나와 이집트의 16강전에서도 판정 논란이 나왔다. 이집트는 득점이 VAR로 취소되고, 페널티킥 판정 요구마저 묵살되면서 패배를 곱씹어야 했다. 스위스와의 8강전에서도 브릴 엠볼로의 퇴장 장면에서 논란이 이어졌다. 엠볼로는 후반 27분 아르헨티나의 레안드로 파데레스와 몸싸움 도중 넘어졌고, 주심은 애초 파데레스에게 옐로카드를 꺼냈다.

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하지만 VAR 심판과 교신한 주심은 온 필드 리뷰를 통해 엠볼로가 시뮬레이션 동작으로 파울을 유도했다고 판단해 페데레스의 옐로카드를 취소하고 엠볼로에게 옐로카드를 줬다. 이미 옐로카드를 한 장 받았던 엠볼로는 경고 누적으로 퇴장당했고, 스위스는 10명이 싸우는 상황에 부닥쳤다. 결국 엠볼로의 퇴장으로 스위스는 연장 후반에만 2골을 허용하며 1-3으로 패해 준결승 진출에 실패했다. 주심의 결정은 이번 대회에 처음으로 도입된 선수 오인 규정에 따른 VAR 프로토콜의 결과였다.

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하지만 여론은 좋지 않았다. 미켈과 함께 팟캐스트에 출연한 조 콜은 "FIFA는 메시가 결승전에 가기를 원한다. 무의식적으로 이것이 작용한다고 생각한다"고 했다. 이어 "FIFA가 무슨 부정행위를 한다는 말은 아니다. 다만 지금 전 세계적인 분위기는 메시가 결승에 오르기를 바라기 때문에 자연스럽게 아르헨티나의 결승 진출을 응원하는 쪽으로 기울어 있다는 것"이라고 했다.

그러자 미켈이 반박했다. 그는 "난 동의하지 않는다. 그런 소리를 믿지 않는다. 그건 전부 크리스티아누 호날두 팬들이 만들어내는 쓰레기 같은 소리일 뿐"이라고 했다. 이어 "난 이런 말을 좋아하지 않는다. 아르헨티나는 자신들이 해야할 일을 했다. 메시는 골을 넣고, 기록을 계속 쓰는 자기 역할을 하고 있을 뿐"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com