[대학축구]'김광원 연장 결승골' 우중 혈투 울산대, 한남대 4-3 잡고 '창단 첫 추계대회 우승→2관왕 환호'

사진제공=한국대학축구연맹

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[태백=스포츠조선 김가을 기자]울산대학교가 우중 혈투 끝 추계대회 첫 번째 별을 달았다. 연장까지 가는 힘겨운 싸움 끝에 우승컵을 거머쥐었다.

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울산대학교는 18일 강원 태백의 태백종합운동장에서 열린 한남대학교와의 제62회 추계대학축구연맹전 태백산기 결승전에서 연장 접전 끝 4대3으로 이겼다. 울산대는 1985년 창단 후 처음으로 추계대회 정상에 올랐다. 또한, 지난 2월 제62회 춘계대학축구연맹전 통영기에 이어 '2관왕'을 달성했다.

울산대는 조별리그 19조에서 상지대(1대1 무)-제주한라대(6대0 승)-대구과학대(3대1 승)를 상대로 2승1무를 기록했다. 1위로 조별리그를 통과했다. 16강에선 인제대(3대1), 8강에선 숭실대(6대1), 4강에선 경기대(3대0)를 연달아 잡고 파이널 무대에 올랐다.

한남대는 조별리그 13조에서 2승1무(승점 7)를 기록하며 1위로 토너먼트에 합류했다. 숭실대(2대0 승)-국제사이버대(2대0 승)-연성대(0대0 무)를 상대로 무패를 기록했다. 16강전에선 중원대를 4대3으로 이겼다. 8강에선 초당대와 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 웃었다. 4강에선 광운대를 1대0으로 누르고 결승에 올랐다.

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경기는 시작부터 공방전으로 펼쳐졌다. 선제골은 울산대의 몫이었다. 전반 15분 중앙에서 서혁준이 볼경합 끝에 지킨 공을 김승현이 중거리포로 꽂아넣었다. 한남대가 곧바로 반격했다. 전반 19분 홍승연이 왼쪽 측면에서 상대 수비를 속이고 득점을 완성했다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

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두 팀의 공방전은 더욱 치열해졌다. 뒷심에서 웃은건 한남대였다. 전반 45분 코너킥 상황에서 홍승연이 올린 크로스를 이태성이 헤더골로 완성했다. 한남대가 2-1로 앞선 채 전반을 마감했다.

사진제공=한국대학축구연맹

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후반 시작과 동시에 울산대가 신찬결을 빼고 김광원을 넣었다. 한남대는 울산대가 어수선한 틈을 놓치지 않고 공격을 단행했다. 부상이 발생했다. 후반 10분 임수홍이 골포스트에 부딪치며 통증을 호소했고, 결국 신승준과 교체돼 벤치로 물러났다. 울산대가 반격에 나섰다. 이지우 대신 전민규를 넣었다. 한남대 수비진은 온 몸을 던져 상대 공격을 막아냈다. 여기에 이용욱 홍승연 김준을 빼고 금찬혁 류다혁 이건우를 동시 투입해 변화를 줬다.

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울산대가 결정적 기회를 잡았다. 후반 25분 울산대 전민규가 돌파 과정에서 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 김승현이 성공하며 2-2, 균형을 맞췄다.

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막판 집중력에서 한남대가 앞섰다. 후반 42분 이건우가 왼쪽에서 올려준 크로스를 강진훈이 헤더골로 완성했다. 한남대가 리드를 되찾았다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 후반 막판 한남대의 자책골이 나왔다. 그러나 골키퍼 차징으로 판단, 득점 취소됐다. 울산대는 포기하지 않았다. 불과 3분 뒤 민시영의 크로스를 전민규가 헤더골로 완성해 3-3 동점을 만들었다. 결국 경기는 연장으로 이어졌다.

연장 전반 울산대가 기어코 역전에 성공했다. 이서준이 가까스로 지켜내며 건넨 패스를 김광원이 왼발슛으로 득점을 만들었다. 지키려는 울산대와 추격하려는 한남대의 대결이 벌어졌다. 기세를 올린 울산대가 더 활발하게 움직이며 우승의 마지막 퍼즐을 맞췄다.

태백=김가을 기자 epi17@sportschosun.com