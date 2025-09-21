스포츠조선

"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다...2년 만에 연장승부 끝 우승, 이민지, 스폰서대회 3번째 연장 좌절[하나금융그룹챔피언십]

최종수정 2025-09-21 18:08

"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
이다연 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 확정후 이민지와 포옹

"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
이다연 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 확정후 이민지와 포옹

[스포츠조선 정현석 기자]흰색 티셔츠에 빨간 치마.

세계적 골퍼 이민지에게 공포의 이미지가 될 것 같다. 2년 만에 연장전에서 만난 '빨간치마' 이다연에게 또 한번 무릎을 꿇었다.

이다연(27)이 하나금융그룹 챔피언십에서 또 한번 이민지(28)를 물리치고 정상에 올랐다. 우승상금 2억7000만원이 이다연 통장에 이체됐다.

이다연은 21일 인천 베어즈베스트 청라(파72·6813야드)에서 열린 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 69타를 기록, 최종 합계 9언더파 279타로 이날 4타를 줄인 이민지와 공동 1위로 연장 승부에 돌입했다.

연장 첫번째 홀에 파로 비긴 이다연은 연장 두번째 홀에서 우승을 확정지을 수 있었던 버디 퍼트가 홀에 들어갔다 나오면서 파를 기록했다. 하지만 이민지가 짧은 파 퍼트를 놓치면서 우승이 확정됐다.
"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
이다연 하나금융그룹 챔피언십 FR 우승 트로피

"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
이다연 하나금융그룹 챔피언십 FR 4번홀 칩샷

"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
이다연 하나금융그룹 챔피언십 FR 13번홀 티샷
마치 데자뷔 같았던 승부. '2023 어게인'이었다.

두 선수는 2년 전인 지난 2023년 이 대회 연장전에서 우승을 놓고 격돌했다. 이날과 같은 흰색 티셔츠에 빨간 치마를 입고 나섰던 이다연이 연장 승부 끝에 이민지를 물리쳤다. 당시 연장전에서 짧은 퍼트 미스로 우승을 놓친 이민지는 이번 연장전에서도 짧은 퍼트 미스로 우승을 헌납했다.

이로써 이다연은 시즌 첫 승과 함께 통산 9승째를 기록했다. 2023년 이 대회 우승 이후 첫 우승이자 메이저대회 4번째 우승이다.

이다연은 3라운드까지 6언더파로 유현조와 함께 공동 2위로 3타차 선두 박혜준(3라운드 9언더파)과 함께 챔피언조에서 최종라운드를 시작했다. 전반을 이븐파로 마친 이다연은 14번 홀(파3), 15번 홀(파5) 연속 버디로 1위 경쟁에 나섰다.


17번 홀(파5)에서 버디를 잡으며 공동 선두로 올라선 이민지는 18번 홀(파4) 프린지에서 환상적 버디퍼트를 홀에 떨구며 9언더파 단독 선두로 올라섰다.
"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
이민지 하나금융그룹 챔피언십 FR 4번홀 그린 파악

"울어도 돼" '2023 어게인' 빨간치마 이다연, 또 이민지 잡았다..…
2023년 하나금융그룹챔비언십 에서이민지를 연장승부 끝에 꺾고 우승했던 이다연.
하지만 불과 잠시 후 이다연이 17번 홀에서 장거리 버디 퍼트를 홀에 떨구며 9언더파 공동 선두로 올라섰다. "이민지 언니가 18번홀 버디를 잡은 걸 전혀 몰랐다"고 복기했던 순간.

이다연은 18번 홀에서 챔피언 버디퍼트를 노렸지만, 홀 오른쪽으로 비껴가며 연장전으로 돌입한 끝에 우승을 차지했다.

지난 겨울 수술을 받는 등 힘겨운 시간을 통과하고 또 한번 세계적 선수를 물리치고 차지한 메이저 우승이라 기쁨이 두배.

우승 후 눈물 속에 축하세례를 받은 이다연은 경기 후 중계 인터뷰에서 "지난해 부상이 있었고, 작년 겨울에 수술을 했는데 더 잘 준비하고 싶다는 욕심이 과해 올 초·중반 우승 찬스를 놓쳤다. 메디힐 권오섭 회장님께서 다치지 않고, 경기장 위에서 자유롭게 쳤으면 좋겠다고 해주신 덕분에 (부담을 덜고) 우승까지 할 수 있었다"고 감사의 뜻을 전했다.

공식 인터뷰에서 2년 전과 같은 붉은 색 치마에 대한 질문에 이다연은 "챔피언조에 들어갈 때는 붉은색 계열 옷을 입으려 한다. 그걸 깨보려고 'BC카드 · 한경 레이디스컵 2025' 때 파란색 옷을 입었는데 잘 풀리지 않았다. 근데 오늘은 그냥 꼭 '뭔가 해야 해'라고 해서 입은 건 아니고, 스스로 좋은 다짐을 가지고 들어가자는 마음으로 붉은색을 선택했는데 그게 잘 맞아떨어진 것 같다. 옷부터 연장전까지 너무 2023년도랑 정말 비슷한 느낌으로 흘러간 것 같아서 신기하다"고 말했다. 이민지와의 두번째 연장 승리에 대해 그는 "2023년에는 실제로 울었는데, 이민지 언니에게 "이번에는 저 안 울려고요"고 했더니 언니가 "울어도 돼"라고 해 주셨다. 평소 존경하고 닮고 싶은 언니와 연장에서 함께할 수 있다는 것만으로도 감사했다"고 소감을 전했다.

이민지는 하나금융그룹 스폰서 대회에서 세번째 연장 승부(2021년 송가은, 2023년 이다연, 2025년 이다연) 끝에 모두 패하며 아쉬움을 삼켰다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



사진제공=KLPGA

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

2.

백지영, 돈 안 모으고 명품 산다는 스태프에 경악 "난 저런 거 없어"

3.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

4.

장영란, 아이라인 문신은 못 지워도…서클렌즈 빼고 되찾은 '자연 미모'

5.

'금융맨♥' 김정은, 10년전 웨딩드레스가 아직도 맞네…동안미모 비결[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

'핫→콜드→핫' 이정후 그래도 부활했다는 평가 받았다 → MLB 공식 선정 "주춤했다가 살아난 5인방"

4.

'끝판대장 위해' 팔달산 채석장에 돌직구 박은 KT 스케일…"내 트레이드마크 정성들여 제작 감사해"

5.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

김연경 벌써 그립습니다.. 공백 이렇게 큰가. 디펜딩챔피언의 완패 → 흥국생명, 컵대회 1차전 현대건설에 1-3 무릎 꿇었다

3.

'핫→콜드→핫' 이정후 그래도 부활했다는 평가 받았다 → MLB 공식 선정 "주춤했다가 살아난 5인방"

4.

'끝판대장 위해' 팔달산 채석장에 돌직구 박은 KT 스케일…"내 트레이드마크 정성들여 제작 감사해"

5.

"흥민이형 사랑해요" SON 열렬히 지지하던 토트넘 '특급 에이스', 파격 대우 재계약 체결 예고..."2년 만에 주급 2배 인상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.