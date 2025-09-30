'그린 작은데 공격적 가능?' 맏언니 돌발질문에 MZ 디펜딩 챔피언의 유쾌한 답변[2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십]

기사입력 2025-09-30 16:40


'그린 작은데 공격적 가능?' 맏언니 돌발질문에 MZ 디펜딩 챔피언의 유…
2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 공식 기자회견. 박주영(오른쪽) 질문에 답하는 김민별.

[익산=스포츠조선 정현석 기자]KLPGA 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십이 본격적인 10월의 축제를 연다.

'2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십'(총상금 10억 원, 우승상금 1억8000만 원)이 10월 1일부터 4일까지 나흘간 전북 익산 컨트리클럽(파72,예선 6662야드, 본선 6563야드)에서 막을 올린다.

이 대회는 기존 스트로크 플레이 방식과 다른 변형 스테이블포드 방식을 채택해 매년 색다른 볼거리를 선사하고 있다.

변형 스테이블포드는 가점을 크게 높인 방식으로 알바트로스 8점, 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이하 -3점 등 각 홀 성적에 매긴 점수를 합산해 순위를 매긴다. 보기에 대한 1점 감점보다 이글, 버디에 대한 보상이 큰 덕분에 투어 프로들의 공격적이고 박진감 넘치는 플레이가 펼쳐진다.

개막 하루 전인 30일 대회장에서 열린 미디어데이에서도 '공격적 플레이'가 화두였다.
'그린 작은데 공격적 가능?' 맏언니 돌발질문에 MZ 디펜딩 챔피언의 유…
2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 공식 기자회견. 왼쪽부터 김민별 박주영 박지영 성유진.
이날 미디어데이에는 지난해 우승자인 디펜딩 챔피언 김민별(21·하이트진로)과 스폰서대회 우승을 노리는 박주영(35·동부건설), 박지영(29·한국토지신탁), 지난주 하이트진로 챔피언십 우승자 성유진(25·대방건설)이 참석해 자리를 빛냈다.

모든 선수가 이번 대회 각오 속에 우승으로 가는 키워드 '공격적 플레이'를 담았다.

박주영은 "스폰서 대회라 공격적인 플레이로 보기가 없게끔 디펜스 하면서 우승하고 싶다"며 "스폰서 모자를 쓰고 스폰서 대회에서 우승하는 장면이 너무나도 멋질 것 같다"며 각오를 다졌다.

지난해 공동 다승왕이자 통산 10승에 빛나는 박지영 역시 스폰서 대회를 맞아 각오가 단단하다. "동부건설이나 한국토지신탁 소속 선수가 우승해야만 한다. 그러면 너무 좋을 것 같다"고 한 그는 "저도 그 어느 대회보다 최선을 다해서 열심히, 최대한 공격적으로 쳐서 올해 최고의 성적을 내고 싶다"며 시즌 첫 승을 이번 대회에서 이루겠다는 의지를 강하게 밝혔다.
'그린 작은데 공격적 가능?' 맏언니 돌발질문에 MZ 디펜딩 챔피언의 유…
2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 공식 기자회견 지난주 하이트진로 챔피언십 우승자 성유진
지난주 일몰 후 이어진 4차 연장 승부 끝에 고향 1년 후배 노승희를 꺾고 시즌 첫승과 통산 4승을 달성한 성유진은 "어깨 통증으로 충격파 치료를 받고 왔다"고 털어놓을 만큼 부상도 있고, 살짝 지쳤지만 지난주 끌어올린 샷감만은 여전히 살아있다. 그는 "변형 방식이라 공격적으로 하되 더블보기는 하지 않도록 조심 하겠다. 여기서 처음 쳐보지만 파5에서 이글 찬스 잡는 게 키 포인트라고 생각한다"고 말했다.


지난해 이 대회에서 잊지 못할 생애 첫 승을 달성한 김민별은 "디펜딩 챔피언으로 첫 시합인데 이 코스는 짧아서 매 홀 버디가 가능하다. 파5에서는 공격적으로 최대한 많은 버디를 노려야 할 것 같다"고 말했다.

"올해 잘 안되다가 (스폰서대회였던) 지난 대회(하이트진로 챔피언십)에서 샷감이 올라온 것 같아 위안이 된다"고 말한 김민별은 지난 대회 우승 비결에서 대해서도 "아마 때부터 공격적으로 치는 스타일이었다. 지난주 좋은 기억만 가지고 이번에도 공격적으로 플레이할 것"이라고 말했다.

막내의 당찬 포부를 옆자리에서 신기하게 바라보던 맏언니 박주영은 "그린이 작은데 어떻게 공격적으로 치느냐"고 물었다. 1971년 개장한 익산CC는 전통의 골프장인데다 투 그린이라 그린이 무척 작은 편이다.
'그린 작은데 공격적 가능?' 맏언니 돌발질문에 MZ 디펜딩 챔피언의 유…
2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 공식 기자회견에서 스폰서 대회에서 시즌 첫승에 대한 각오를 밝힌 박지영
왕언니의 돌발 질문에 김민별은 "(거리가) 짧아서 그런지 그린이 작다는 생각이 안 들어요"라고 MZ답게 답해 세 언니들의 "오~"하는 감탄사를 이끌어냈다. '70년대 만든 그린인데?'라는 언니의 재차 확인에 김민별은 "꾸불꾸불하지 않고 매홀이 같잖아요"라고 소신을 굽히지 않아 다시 한번 웃음을 자아냈다.

공격적 플레이에 우승 향방이 갈릴 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십. 진정한 골프의 묘미를 느낄 수 있는 진정한 가을의 축제가 될 전망이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=KLPGA

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한석준, 건강 이상에 응급실行 "기억 끊긴 채 쓰러져, 피가 흥건" [전문]

2.

구준엽, 故 서희원 사망 7개월만 입 열었다 "아내 꿈에 자주 나와"[SC이슈]

3.

[인터뷰④] '폭군의 셰프' 이채민 "♥류다인과 공개열애, 로맨스에 도움돼"

4.

김학래, 故 전유성과 마지막 대화 공개 “그래, 거기서 만나자”

5.

구준엽, 故 서희원 떠난 지 7개월만 심경 고백 "꿈에 자주 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'1m93' 신인인데, 마음도 피지컬도 이미 거인…7억팔+전직 빅리거 향한 도전장 "류현진 선배님과 붙어보고파" [인터뷰]

2.

"MLS 수준 떨어지지만, 손흥민 잔류했어야"…'英 매체 주장' 이젠 쏘니 떠먹여 줄 '크랙' 있다

3.

'미쳤다. 메시도 이건 못막지' 8경기-8골 미친 페이스 손흥민 네 번째 MLS 라운드 '베스트 11' 선정

4.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

5.

[오피셜] 홍명보호 최악의 소식 확정...박용우 십자인대 파열→월드컵 출전 어려울 듯

스포츠 많이본뉴스
1.

'1m93' 신인인데, 마음도 피지컬도 이미 거인…7억팔+전직 빅리거 향한 도전장 "류현진 선배님과 붙어보고파" [인터뷰]

2.

"MLS 수준 떨어지지만, 손흥민 잔류했어야"…'英 매체 주장' 이젠 쏘니 떠먹여 줄 '크랙' 있다

3.

'미쳤다. 메시도 이건 못막지' 8경기-8골 미친 페이스 손흥민 네 번째 MLS 라운드 '베스트 11' 선정

4.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

5.

[오피셜] 홍명보호 최악의 소식 확정...박용우 십자인대 파열→월드컵 출전 어려울 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.