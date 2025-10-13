맨땅에 헤딩인줄 알았는데...뚝심의 불곰, PGA 투어 카드 획득 '기적…

|
[스포츠조선 김용 기자] 맨땅에 헤딩이었는데, PGA 투어 카드가 손에 떡!
이승택은 이 결과로, 콘페리투어 시즌 포인트 순위 13위로 시즌을 끝냈다. 상위 20명에게 주어지는 PGA투어 카드를 획득했다.
이승택은 PGA투어 진출 확정 후 "오랜 꿈이었던 PGA투어에 입성을 하게 돼 정말 기쁘다. 말로 표현할 수 없을 만큼 가슴이 뛴다. 어린 시절부터 꼭 PGA투어에서 뛰겠다는 목표로 그간 힘든 여정들을 이겨냈다"며 "하지만 이제 시작이라고 생각한다. 정말 벅차지만 기쁜 마음은 딱 오늘 까지다. 다음 시즌 PGA투어에서 좋은 모습을 보일 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다. 미국에서도 골프에만 집중할 수 있도록 여러 방면에서 도움을 주신 조준만 경희 대표님과 그간 많은 응원을 보내주신 여러 분들께 감사드린다는 인사를 전하고 싶다. 앞으로도 계속 좋은 모습 보일 수 있도록 노력하겠다"는 소감을 밝혔다.
이승택은 2024년 KPGA 투어 '골프존-도레이 오픈' 종료 후 제네시스 포인트 5위로 순위를 끌어올렸다. 지난 시즌의 경우 '골프존-도레이 오픈'이 끝난 뒤 제네시스 포인트 상위 2~5위 선수에게 PGA투어 큐스쿨 2차전 직행 자격을 부여했다. 턱걸이로 큐스쿨 출전 자격을 따낸 것.
이승택은 PGA투어 큐스쿨 2차전에 응시했고 당시 공동 14위의 성적을 적어내 톱15까지 주어지는 PGA투어 큐스쿨 최종전 진출 자격을 따냈다.
이후 이승택은 PGA투어 큐스쿨 최종전에서 공동 14위에 올랐고 상위 40명에게 지급되는 2025 시즌 콘페리투어 출전권을 확보했다.
이승택은 "KPGA 투어 내에서 제네시스 포인트 특전 제도를 통해 콘페리투어에서 1년간 활동하고 PGA투어에 진출하게 된 것은 내가 처음인 것으로 알고 있다. 제네시스 포인트 제도는 KPGA 투어 선수들이 더 큰 무대를 향한 꿈을 키울 수 있게 해준다"며 "PGA투어 진출을 바라보고 있는 KPGA 투어 선수들에게도 KPGA 투어를 통해 꿈의 무대로 나갈 수 있다는 것을 증명할 수 있게 돼 기쁘다. 이 자리를 통해 KPGA와 제네시스 관계자 분들께도 감사하다"고 힘줘 말했다.
1995년생인 이승택은 아마추어 시절인 2010년 국가 상비군, 2012년 국가대표로 활동했다. 2013년 KPGA 프로(준회원), 2014년 KPGA 투어프로(정회원)에 입회했다.
'KPGA 투어 QT'를 통해 2015년 KPGA 투어에 데뷔했다. 2017년 KPGA 투어 '티업·지스윙 메가오픈 presented by 드림파크CC' 최종라운드에서는 이글 1개와 11개의 버디, 보기 1개를 묶어 60타(12언더파)를 기록하며 KPGA 투어 18홀 최저타수 기록을 수립한 바 있다.
2017년 말 아시안투어 큐스쿨에도 수석 합격해 2018년부터는 KPGA 투어와 아시안투어를 병행했다. 2019년 KPGA 투어에서 버디 수 1위(136개), 파브레이크율 1위(22.3%)에 오르기도 했다.
하지만 우승이 없었다. 이승택은 2020년 군에 입대해 강원도 홍천의 육군 보병 사단 소총수로 18개월동안 복무한 뒤 2022년 6월에 전역했다. 2023년 KPGA 투어에 복귀했고 2024년 '2024 렉서스 마스터즈'에서 뒤늦게 생애 첫 승을 신고했다. 그리고 나서부터 골프에 관한 일들이 술술 풀리고 있다.
한편, 올 시즌 콘페리투어에서는 2명의 한국 선수가 PGA투어 카드를 따냈다. 콘페리투어 포인트 랭킹 8위로 시즌을 마친 김성현이 2년만에 PGA투어로 복귀한다.
