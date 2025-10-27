'DP 월드투어 공급' 메이트모빌리티, K-골프 모빌리티 글로벌 진출 본격화

기사입력 2025-10-27 21:41


'DP 월드투어 공급' 메이트모빌리티, K-골프 모빌리티 글로벌 진출 …
메이트모빌리티_DP월드투어 경기위원 카트 공급

[스포츠조선 정현석 기자]한국에서 출발한 골프 모빌리티가 글로벌 무대에서 선을 보였다.

메이트모빌리티가 지난 23일부터 26일까지 우정힐스 골프장에서 열린 DP World Tour 제네시스 챔피언십에서 경기위원 전용 카트를 공식 공급하며 글로벌 투어에서 기술력과 브랜드 경쟁력을 입증했다.

이미 KPGA와 5년 전속 계약을 체결하며 국내 시장에서 입지를 다진 메이트모빌리티의 1인승 카트 '싱글(SINGLE)'은 올해 LIV GOLF KOREA 등 세계 주요 투어 대회에 공식 공급되며 'K-골프 테크'의 새 역사를 열고 있다.

'싱글(SINGLE)'은 단순한 1인승 카트가 아니다. 골프 코스를 위해 설계된 차세대 Golf EV(전기 모빌리티)다. '싱글(SINGLE)'은 경사, 잔디 상태 등 실제 코스 환경을 실시간으로 반영하는 AI 기반 주행 보정 시스템을 탑재해 코스에서의 안전 주행을 담보한다. 또 지오펜싱(Geo-Fencing) 기술을 적용해 코스 관리 구역을 자동 인식함으로써 안전 운행과 필드 컨디션 유지를 동시에 지원한다.


'DP 월드투어 공급' 메이트모빌리티, K-골프 모빌리티 글로벌 진출 …
메이트모빌리티_DP월드투어 경기위원 카트 공급
280kg의 경량화 구조와 광폭 타이어 설계는 필드 컨디션 속 부드러운 주행감을 구현한다.

골퍼는 자신의 볼이 있는 곳까지 자유롭게 이동하며 '나만의 템포'로 라운드를 즐길 수 있고, 골프장은 효율적인 운영과 코스 품질을 유지할 수 있다.

골프는 '함께 이동하는 경기'에서 '나만의 템포로 플레이를 즐기는 스포츠'로 진화하고 있다. '싱글(SINGLE)'은 이러한 변화를 상징하며, 기다림 없이 자유롭게 자신만의 리듬으로 라운드를 완성하도록 도움을 준다.

메이트모빌리티는 이번 해외 투어 공급을 계기로 아라미르, 골든베이, 카스카디아 등 국내 주요 골프장에 공급을 확대하며 K-골프 모빌리티의 새로운 표준을 만들어가고 있다.


소비자들은 '싱글(SINGLE)' 전용 앱을 통해 사용법을 확인하고, 운영 골프장의 예약 사이트에서 직접 예약 후 이용할 수 있어 골프장의 디지털 전환과 스마트 운영 경험이 한층 강화될 전망이다.

메이트모빌리티 관계자는"'싱글(SINGLE)'은 단순한 카트가 아니라, 골프 운영의 방식을 새롭게 정의하는 스마트 모빌리티 플랫폼이다. KPGA, LIV GOLF, DP World Tour 등 국내외 주요 투어 현장에서 메이트모빌리티의 기술이 이미 골프 운영의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다. 앞으로도 K-골프 테크의 혁신을 선도하는 글로벌 모빌리티 브랜드로 성장하겠다"고 전했다.



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

3.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

4.

이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고마워"

5.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

2.

국정감사 불려간 KBO총장, 안전사고 + 총재 법인카드 지적 "야구장 안전 신경써 챙기겠다"

3.

"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [잠실스케치]

4.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

5.

'어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 득점 NO 인정, 결국 '송범근 자책골' 확정

스포츠 많이본뉴스
1.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

2.

국정감사 불려간 KBO총장, 안전사고 + 총재 법인카드 지적 "야구장 안전 신경써 챙기겠다"

3.

"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [잠실스케치]

4.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

5.

'어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 득점 NO 인정, 결국 '송범근 자책골' 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.