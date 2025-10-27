'DP 월드투어 공급' 메이트모빌리티, K-골프 모빌리티 글로벌 진출 …

|
[스포츠조선 정현석 기자]한국에서 출발한 골프 모빌리티가 글로벌 무대에서 선을 보였다.
'싱글(SINGLE)'은 단순한 1인승 카트가 아니다. 골프 코스를 위해 설계된 차세대 Golf EV(전기 모빌리티)다. '싱글(SINGLE)'은 경사, 잔디 상태 등 실제 코스 환경을 실시간으로 반영하는 AI 기반 주행 보정 시스템을 탑재해 코스에서의 안전 주행을 담보한다. 또 지오펜싱(Geo-Fencing) 기술을 적용해 코스 관리 구역을 자동 인식함으로써 안전 운행과 필드 컨디션 유지를 동시에 지원한다.
|
골프는 '함께 이동하는 경기'에서 '나만의 템포로 플레이를 즐기는 스포츠'로 진화하고 있다. '싱글(SINGLE)'은 이러한 변화를 상징하며, 기다림 없이 자유롭게 자신만의 리듬으로 라운드를 완성하도록 도움을 준다.
메이트모빌리티는 이번 해외 투어 공급을 계기로 아라미르, 골든베이, 카스카디아 등 국내 주요 골프장에 공급을 확대하며 K-골프 모빌리티의 새로운 표준을 만들어가고 있다.
소비자들은 '싱글(SINGLE)' 전용 앱을 통해 사용법을 확인하고, 운영 골프장의 예약 사이트에서 직접 예약 후 이용할 수 있어 골프장의 디지털 전환과 스마트 운영 경험이 한층 강화될 전망이다.
메이트모빌리티 관계자는"'싱글(SINGLE)'은 단순한 카트가 아니라, 골프 운영의 방식을 새롭게 정의하는 스마트 모빌리티 플랫폼이다. KPGA, LIV GOLF, DP World Tour 등 국내외 주요 투어 현장에서 메이트모빌리티의 기술이 이미 골프 운영의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다. 앞으로도 K-골프 테크의 혁신을 선도하는 글로벌 모빌리티 브랜드로 성장하겠다"고 전했다.