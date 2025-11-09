21년 투어 생활 최악의 시즌이라고 했는데, 정정하겠습니다 "톱10 두 번이 다 우승" [서귀포 현장]

기사입력 2025-11-09 20:07


21년 투어 생활 최악의 시즌이라고 했는데, 정정하겠습니다 "톱10 두 …
사진제공=KPGA

[서귀포=스포츠조선 김용 기자] "2승하고 최악의 시즌이라 하면 너무 건방지네."

KPGA 통산 13승, 관록의 베테랑 박상현은 KPGA 투어 챔피언십 in JEJU 1라운드 6언더파 공동 선두로 나선 후 "21년 투어 생활을 하며 최악의 시즌"이라며 '죽는 소리'를 했다.

동아회원권그룹 오픈 우승은 있었다. 하지만 그 외 모든 대회 성적이 최악이었다. 밥 먹듯이 하던 톱10조차 없었다.

그런데 투어 챔피언십 덜컥 우승을 해버렸다. 박상현은 9일 제주 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트에서 열린 최종 라운드에서 18번홀 극적 클러치 버디퍼트를 성공시키며 최종 11언더파 극적 우승을 차지했다. 14승 달성의 순간이었다. 우승 상금 2억2000만원을 획득하며 행복한 연말을 보낼 수 있게 됐다.

시즌 3번째 다승자로 이름을 남기며 2025년을 마무리했다. 2번이나 우승했는데 최악의 시즌이었을까. 박상현은 뭐라고 답을 했을까.

-우승 소감은.

바람이 많이 분다는 예보가 있어서 2타 차이는 충분히 따라잡을 수 있다고 생각했다. (박상현은 공동 선두와 2타차로 최종 라운드에 돌입했다.) 바람이 분 게 나에게는 '신의 한 수'가 됐다. 바람 속에서 어떤 선수보다 많이 쳐본 경험이 있어서, 그게 도움이 된 것 같다.

-마지막 18번홀 버디 퍼트 상황은.


이태희 선수와 공동 선두였다. 뒷 팀은 쫓아오지 못 한다고 들었다. 티샷이 잘 나왔다. 이태희 선수 티샷이 벙커에 들어갔기 때문에 파만 하고, 연장까지 생각하는 경기 운영을 했다. 약간 슬라이스 라인이었는데 집어넣기보다 붙여서 연장 가자, 이태희 선수가 파 퍼트 못 넣으면 우승할 수 있다 그 생각만 했다. 그런데 그게 들어갔다. 들어가는 순간 우승의 확신을 하고 세리머니가 나왔다.

-아쉽게 통산 상금 60억원 올시즌 돌파하지 못했는데.

언젠가는 할 거니까 괜찮다. (박상현은 이날 우승으로 통산 상금을 58억9372만4057원으로 늘렸다.)

-17번홀 보기로 이태희와 동타가 됐는데, 18번홀 상황이 극적이었다.

17번홀 티샷한 공이 땅에 박혔다. 드롭은 할 수 있었다. 어프로치는 나쁘지 않았다. 큰 압박은 없었다. 4m 정도 퍼트를 넣는다고 확실하게 쳤는데 끝에서 살짝 빗나가더라. 18번홀 이태희 선수 티샷이 벙커로 가는 걸 보고 페어웨이만 지키자고 노력했다. 슬라이스 맞바람이었다. 세컨드샷은 2단그린만 넘어가자고 쳤다.

-21년 투어 생활 최악의 시즌이라고 했는데 2승을 했다.

2승 하고 최악이라고 하면 너무 건방진 얘기다. (웃음) 솔직히 얘기하면 스윙이나 샷에서는 부족한 것도 많고, 샷에 대한 믿음이 별로 없는 상황이다. 오늘도 바람이 불어서 나에게 유리했다. 내년 시즌을 위해 스윙을 많이 보완해야 할 것 같다. 올해 톱10 딱 2번 했다. 그게 다 우승이다. 나머지는 정말 쳐다보기도 힘든 등수였다. 그래도 2025년 만족스럽게 성적을 낸 것 같다.

-체력 유지 비법은.

나처럼만 안하면 된다. 운동도 아예 안하고. 골프만 친다. 롱런 하는게 나도 신기할 정도다. 부상도 없고. 비법이 있다면, 후배들에게 얘기해주고 싶은데 해줄 게 없다. 술마시는 걸 비법이라고 알려줄 수도 없다. (웃음) 나도 내 스스로 비법이 궁금하다.

-몇 살까지 1부 투어에서 뛸 수 있을까.

시니어 전까지는 뛰지 않을까 생각하는데, 시드가 있다고 뛰는 것보다 어린 선수들과의 경쟁력을 유지하며 뛰고 싶다. 나만의 변별력이 있어야 한다. 그게 내 목표다. 우승 경쟁을 하면서 투어를 뛰고 싶다.

-테디밸리 골프앤리조트를 평가한다면.

1번홀부터 마지막홀까지 수리지 한 군데가 없다. 그린이 좋다는 건 이미 알고 있었다. 대회 세팅이라서 좋은 게 아니라, 연습 라운딩 하러 왔을 때도 항상 이 상태였다. 올해 대회장중 톱3 안에 들 정도로 너무 좋았다.


서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

3.

탁재훈, '뉴욕 유학' 딸에 정색 "돈 그만 쓰고 들어와"

4.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

5.

'먹방 1티어' 쯔양은 어디 가서 밥 먹을까…맛집 리스트 전격 공개 '관심 폭발'(어튈라)

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

3.

"오늘 1점, 이 시점에 굉장히 중요" 박태하 감독, ACLE에 가까워졌다..."한 발 더 나아갔어"[현장 기자회견]

4.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

5.

루키 맞아? 국제무대 첫 등판 정우주 152km, 배찬승 150km, 김영우 155km 무실점 호투쇼. 일본전도 기대[고척 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

3.

"오늘 1점, 이 시점에 굉장히 중요" 박태하 감독, ACLE에 가까워졌다..."한 발 더 나아갔어"[현장 기자회견]

4.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

5.

루키 맞아? 국제무대 첫 등판 정우주 152km, 배찬승 150km, 김영우 155km 무실점 호투쇼. 일본전도 기대[고척 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.