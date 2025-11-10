첫 자매출전 무산→3년 연속 출전 영광 삼천리 동료에게… 위믹스 챔피언십 24인의 별이 뜬다

기사입력 2025-11-10 17:36


위믹스 포인트 랭킹 1위 및 KLPGA 위메이드 대상 차지한 유현조.

[스포츠조선 정현석 기자]'돌격대장' 황유민의 극적인 연장우승으로 끝난 대보 하우스디 챔피언십.

한국여자프로골프(KLPGA) 2025시즌 정규투어가 대단원의 막을 내렸다.

올시즌 치열하게 이어진 '레이스 투 위믹스 챔피언십' 포인트 경쟁도 마무리 됐다. '위믹스 챔피언십 2025' 대회 출전 선수 24인 명단도 최종 확정됐다.

초대 챔피언 이예원을 비롯해 노승희, 방신실, 박현경, 이가영, 박지영, 정윤지, 황유민, 김수지, 마다솜이 3년 연속 위믹스 챔피언십 출전을 확정지었다.

유현조, 지한솔, 이동은, 김민선7, 박주영도 지난해에 이어 2년 연속 출전권을 확보했다. 유현조는 지난 9월 7일 'KB금융 스타챔피언십' 우승 이후부터 '대보 하우스디 챔피언십'까지 위믹스 포인트 랭킹 1위 자리를 꾸준히 지켜내며, 일찌감치 KLPGA 위메이드 대상과 위믹스 포인트 랭킹 1위를 확정지었다. 위믹스 포인트 랭킹 1위에 오른 유현조에게는 상금 5000만 원이 수여된다.
위믹스 챔피언십 2025 24인의 출전 선수.
KLPGA 상금랭킹 1위 홍정민과 성유진, 이다연, 한진선은 2023년에 이어 올해 두 번째로 출전한다.

홍정민은 지난해 위믹스 포인트 랭킹 33위로 아쉽게 출전이 불발됐으나, 올해 상금왕에 오르며 시즌 내내 탁월한 경기력을 선보였다. 성유진은 2023년 초대 대회 출전 이후 지난해 LPGA투어에 전념하느라 국내 무대에 나서지 않았다. 올해 성공적인 KLPGA투어 복귀와 함께 다시 한번 의미 있는 피날레 무대에 도전한다.

고지원, 김민주, 박혜준, 임희정, 최은우는 올해 처음으로 위믹스 챔피언십에 출전한다. 올 시즌 인상적인 활약을 보여준 이들이 첫 왕중왕전 무대에서 어떤 플레이를 선보일지 기대된다.

위믹스 포인트 랭킹 12위를 차지한 고지우는 손가락 부상으로 인해 이번 대회에 출전하지 못하게 됐다. 이에 따라 차순위자인 25위 마다솜에게 출전권이 주어졌다. 덕분에 같은 삼천리 소속 선수인 마다솜은 3년 연속 출전의 영광을 이어갈 수 있게 됐다. 시즌 2승으로 첫 출전하는 동생 고지원과의 첫 자매 출전도 아쉽게 무산됐다.
고지우 블루캐니언 레이디스 챔피언십 FR 2번홀 아이언 티샷

마다솜 OK금융읏맨오픈 FR 3번홀 파세이브홀아웃
'위믹스 챔피언십 2025'는 오는 15일, 16일 이틀간 경주 마우나오션 C.C에서 열린다. 새로운 코스에서 펼쳐질 이번 대회는 첫 출전 선수는 물론 출전 경험이 있는 선수들에게도 전략이 요구되는 만큼, 과연 누가 빠른 적응을 통해 정상에 서게될지 관심을 모은다.

한편, 대회 전날인 14일에는 DAY 1 매치 플레이 조편성이 진행된다. 위믹스 포인트 상위 12명의 선수가 매치 상대를 직접 지목하고, 희망하는 티오프 타임을 선택하는 방식. 매치 플레이 결과에 따라 DAY 2의 FINAL A·B 그룹 진출이 결정되기 때문에 선수 간 심리전과 전략이 맞물리는 이 조편성 방식은 매년 팬들의 관심이 집중되는 위믹스 챔피언십만의 대표적 볼거리로 꼽힌다.



