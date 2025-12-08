"아이들의 웃음소리, 계속될 수 있도록…" '산타변신' 골프존문화재단 김…

골프존문화재단이 6일 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀에서 주최한 2025 희망행복나눔 페스티벌에서 산타 복장을 한 골프존문화재단 김영찬 이사장이 아이들에게 선물을 나눠주고 있다
[스포츠조선 정현석 기자]골프존문화재단(이사장 김영찬)이 연말을 맞아 6일 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀에서 소외계층 아동 2300여 명을 초청해 '2025 희망행복나눔 페스티벌'을 진행했다.
올해로 15회째 진행된 희망행복나눔 페스티벌은 한부모, 다문화, 조손 가정 등 소외계층 아동을 초청해 따뜻한 격려와 응원의 마음을 전하는 문화 나눔 행사다.
페스티벌은 아이들을 위한 즐거운 공연으로 준비됐다. 충청대학교 태권도 시범단의 역동적인 퍼포먼스와 팝페라 그룹 베니앤이 애니메이션 '알라딘' OST 'A Whole New World', 2002 한일월드컵 응원가 'Champions' 등 감미로운 하모니를 선보이며 현장 분위기를 끌어올렸다.
골프존문화재단이 6일 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀에서 주최한 2025 희망행복나눔 페스티벌에서 초청 아동들이 공연을 관람하고 있다
메인 공연으로는 서커스 부부의 '서커스 키즈 매직쇼' 공연이 진행됐다. 마술사와 곡예사인 부부는 다양한 마술쇼와 화려한 공중 곡예를 펼치며 뜨거운 박수와 환호를 이끌어 냈다. 아울러 산타 복장을 한 골프존문화재단 김영찬 이사장과 골프존그룹 임직원 자원봉사자, 골프존 레드베터 아카데미 코치 및 선수들은 아이들에게 격려의 메시지와 선물 박스를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.
이날 전달된 선물은 소외계층 아동들이 보다 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 골프존그룹 임직원들이 자발적으로 기부한 성금으로 마련돼 그 의미를 더욱 뜻깊게 했다.
골프존문화재단 김영찬 이사장은 "'희망행복나눔 페스티벌'은 어린이들에게 따뜻하고 행복한 연말을 선물하고자 마련한 골프존문화재단의 대표적인 사회공헌 프로그램 중 하나"라며, "현장을 가득 채운 아이들의 웃음소리가 저에게도 큰 힘이 되었으며, 그 웃음소리가 계속될 수 있도록 의미 있는 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 전했다.
골프존문화재단이 6일 충남대학교 정심화국제문화회관 정심화홀에서 주최한 2025 희망행복나눔 페스티벌에서 산타 복장을 한 임직원들이 아이들을 맞이하고 있다
한편, 이날 행사는 골프존문화재단이 주최하고 골프존문화재단과 대전광역시자원봉사센터에서 공동 주관했으며 골프존 등 골프존그룹, 충남대학교의 후원으로 진행됐다.
골프존문화재단은 2010년 설립 이후 나눔과 배려의 경영 철학을 바탕으로 국내 문화·예술 분야 및 사회 소외계층 후원사업을 펼치며 이웃사랑을 실천하고 있다. 다문화·한부모 가정 아동을 위한 문화행사 '희망행복나눔 페스티벌', 문화예술인들을 위한 '대전 '그리다, 꿈꾸다전(展)'과 '자선골프대회' 등 다양한 후원사업을 전개한 공로를 인정받아 2017년 대한민국 자원봉사대상 기업 부문에서 '대통령 표창'을 수상한 바 있다.