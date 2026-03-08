베테랑 이미향, 블루베이 LPGA 극적 우승...8년 8개월 만에 정상 '감격'

기사입력 2026-03-08 19:49


베테랑 이미향, 블루베이 LPGA 극적 우승...8년 8개월 만에 정상 …
신화 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 8년 8개월 만에 맛본 감격.

LPGA 투어에서 경사가 일어났다. 베테랑 이미향이 8년 8개월 만의 우승, 그리고 2026 시즌 첫 우승 드라마를 써내린 것이다.

이미향은 8일 중국 하이난 젠레이크 블루베이 골프코스에서 열린 블루베이 LPGA 최종 라운드에서 1오버파를 쳤지만, 최종 합계 11언더파 1타 차 극적 우승을 차지했다.

이 우승으로 이미향은 우승 강금 39만달러를 챙기게 됐으며, 2017년 스코틀랜드 오픈 우승 이후 약 8년 8개월 만에 다시 우승 트로피를 들어오리는 감격을 누렸다. 2012년 데뷔 후 통산 3승째. 또 올시즌 한국인 선수 첫 우승자로도 이름을 남겼다. 앞선 3개 대회에서는 미국 넬리 코다, 태국 지노 티띠꾼, 호주 해나 그린이 우승을 차지했었다. 또 이 대회를 한정하면 2015년 김세영 이후 11년 만에 한국인 우승자가 됐다.

극적인 우승이었다. 이미향은 3라운드까지 2위에 3타 차 앞서 비교적 쉽게 우승 도전을 할 수 있을 것으로 보였다. 이번 대회 감이 좋았고, 크게 흔들리는 스타일이 아니기에 순항할 걸로 보였다.

하지만 이미향은 최종 라운드 긴장한 탓인지 전반에만 4타를 잃으며 위기에 빠졌다. 이미향이 고전하는 사이 중국 장웨이웨이가 따라붙었다.

결국 3라운드까지 7위였던 장웨이웨이가 16번홀에서 잠시 단독 선두로 나서는 등 이미향의 우승을 확신할 수 없었다. 장웨이웨이는 10언더파로 먼저 경기를 마쳤다.

공동 선두로 이어진 마지막 파5 18번홀. 이미향은 회심의 서드샷을 날렸다. 치는 순간 감이 왔는지 홀쪽을 바라보며 설렘을 감추지 못했다. 이미향의 느낌대로 공은 그린에 떨어진 뒤 굴러 홀컵쪽으로 향했다. 약간 강한 탓인지, 홀컵을 스치고 지나쳤지만 버디를 확신할 수 있는 거리에 공이 멈춰섰다. 우승에는 이글이 아니라 버디로 충분한 순간이었다.


그렇게 감격의 우승 퍼팅을 했고, 이미향은 수많은 동료들의 축하를 받았다.

이미향과 함께 챔피언조로 출발한 최혜진은 이날 이글만 2개를 쳤지만 최종적으로는 2타를 잃어 합계 7언더파로 김아림 등과 함께 공동 5위에 만족해야 했다.

한편 태국, 싱가포르, 중국으로 이어진 봄철 아시안스윙을 마무리한 LPGA 투어는 미국으로 돌아가 포티넷 파운더스컵으로 일정을 이어간다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

2.

'임라라♥' 손민수, 육아 중 쓰러졌다...8kg子 들다 허리 삐끗 "뚝 소리나" ('엔조이커플')

3.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

4.

박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰홍')

5.

김준호♥김지민, 쌍둥이 부모 스포인가...절친 홍인규 "쌍둥이 아빠 보여줘" ('독박투어4')

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

3.

미국행 전세기 탑승 시나리오...호주전 5대0, 6대1, 7대2 승리 때만 가능하다

4.

'미스터리' 운명을 가른 10회초 승부치기 스퀴즈, 그는 왜 3루를 선택했나 [승부처]

5.

"어제 결정 났어요" 호주전 깜짝 선발 낙점, 대만에 질 줄은 몰랐지…3실점은 곧 탈락이다

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

3.

미국행 전세기 탑승 시나리오...호주전 5대0, 6대1, 7대2 승리 때만 가능하다

4.

'미스터리' 운명을 가른 10회초 승부치기 스퀴즈, 그는 왜 3루를 선택했나 [승부처]

5.

"어제 결정 났어요" 호주전 깜짝 선발 낙점, 대만에 질 줄은 몰랐지…3실점은 곧 탈락이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.