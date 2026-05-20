PGA 대회장 한 복판에 우뚝 선 거대한 'K라이프스타일 통합 체험관', 글로벌 문화 확산의 창구[더 CJ컵 바이런 넬슨]

HOUSE OF CJ(하우스 오브 CJ)을 통해 K-라이프스타일을 선보이는 CJ그룹.사진제공=CJ그룹

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[댈러스=스포츠조선 정현석 기자]CJ그룹이 후원하는 미국프로골프(PGA) 투어 정규대회 '더 CJ컵 바이런 넬슨'.

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대회가 거듭될 수록 현지에 단단하게 뿌리를 내리며 골프대회를 넘어 K-라이프스타일 플랫폼으로 진화하고 있다. 그 상징적인 공간이 바로 그룹 통합 체험관 '하우스 오브 CJ(HOUSE OF CJ)'다.

CJ는 21~24일(현지시각) 미국 텍사스주 맥키니에서 열리는 이번 대회에서 '하우스 오브 CJ' 규모를 지난해보다 약 20% 키운 750㎡(약 227평) 규모로 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

대회장인 TPC 크레이그 랜치 한 복판에 거대한 건물이 들어섰다. 클 만도 하다.

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CJ는 K-푸드, K-뷰티, K-엔터테인먼트가 한 공간에 조성됐다. 글로벌 K-라이프스타일 원스톱 쇼케이스다. '맛, 멋, 재미'를 키워드로, 대회장을 찾은 골프 팬들이 자연스럽게 K-컬처를 체험하고 즐길 수 있도록 기획됐다. 비비고, 올리브영, 뚜레쥬르, SCREENX 등 핵심 브랜드의 체험 라인업을 한층 강화하는 동시에, 올해 처음으로 AR 인터랙션과 디지털 챌린지, 인터랙티브 포토존 등 몰입형 디지털 콘텐츠가 대거 도입됐다.

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골프장을 찾은 현지 팬들이 골프 보다 한국문화에 푹 빠져 돌아갈 수 있는 구조가 완성됐다.

이를 위해 참여형, 몰입형 콘텐츠가 강화됐다.

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CJ는 단순 시식·시연 중심의 기존 체험 방식을 넘어, 방문객이 브랜드와 상호작용하는 콘텐츠를 대폭 강화함으로써 체류 시간과 브랜드 몰입도를 함께 끌어올린다는 전략. 관람객들은 함께 온 가족, 친구들과 함께 대회 관전을 넘어 한국 음식과 뷰티, 엔터테인먼트 문화를 오감으로 경험할 수 있다.

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현장에서는 비비고 제품 전시와 함께 틱톡 챌린지 및 포토월 이벤트가 진행된다. 참여 관람객들에게는 맞춤형 비비고 만두 패키지와 다양한 굿즈가 제공될 예정이다. CJ푸드빌의 뚜레쥬르(TLJ)는 갓 구운 베이커리와 프리미엄 커피를 선보이며, 지난해 큰 호응을 얻었던 'TLJ 생일파티 이벤트'를 올해도 이어간다. 이번 대회를 통해 K-스트릿푸드 브랜드 '두루미'도 처음 선보이며 글로벌 팬들의 반응을 확인할 계획이다.

CJ올리브영은 'K-뷰티 체험존'을 운영하며 텍사스의 강한 햇빛 속에서도 피부를 보호하고 회복할 수 있는 선케어 제품들을 소개한다. 올리브영 부스를 방문한 관람객들은 다양한 K-뷰티 제품을 직접 체험하고, 현장 이벤트 참여 시 선착순 한정으로 제공되는 마스크팩 및 OY 그린캡을 수령할 수 있다.

HOUSE OF CJ(하우스 오브 CJ)을 통해 K-라이프스타일을 선보이는 CJ그룹. 사진제공=CJ그룹

글로벌 팬들이 차별화된 K-콘텐츠를 경험할 수 있는 엔터테인먼트 체험 공간도 마련된다.

CJ ENM은 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스' 부스를 통해 인기 아티스트들의 퍼포먼스 영상과 뮤직비디오 등 다양한 콘텐츠를 시청하고, 현장 관람객들이 편하게 머물며 K팝 문화를 경험할 수 있는 공간을 운영한다. CJ 4DPLEX는 SCREENX 부스를 설치해 3면 스크린으로 둘러싸인 상영존을 선보인다. 해당 상영존에서는 '토이 스토리 5', '만달로리안과 그로구', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 등 기대작 영화 예고편을 상영해 몰입감 높은 콘텐츠 경험을 제공할 예정이다.

올 하반기 미국 공식 출시 예정인 CJ 제일제당의 프리미엄 증류주 브랜드도 이번 하우스 오브 CJ를 통해 처음 공개된다. 현장에서는 현대적인 한국 칵테일 문화를 담아낸 네 가지 시그니처 칵테일 시음 프로그램이 운영되며, K-칵테일의 새로운 매력을 글로벌 팬들에게 소개할 계획이다.

CJ그룹 관계자는 "하우스 오브 CJ는 골프 팬들이 스포츠를 넘어 한국의 라이프스타일과 문화를 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획된 공간"이라며 "앞으로도 더 CJ컵을 통해 K-컬처의 글로벌 확산은 물론, 현지 팬들과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

더 CJ컵은 지난해 PGA 투어로부터 '타이틀 스폰서 상'을 수상하며 CJ그룹의 브랜드 철학과 라이프스타일 콘텐츠를 골프에 효과적으로 접목했다는 긍정적인 평가를 받은 바 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com