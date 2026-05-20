"고급진 골프와 일상을 하나로" 마제스티골프, '럭셔리 라이프스타일' 프리미엄 골프백 컬렉션 출시

마제스티골프가 새롭게 선보이는 골프백 컬렉션 '플래그십 라인 백'과 '스타일리시 라인 백. 사진제공=마제스티골프

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[스포츠조선 정현석 기자]마제스티골프가 프리미엄 감성과 라이프스타일 트렌드를 반영한 골프백 컬렉션을 출시했다.

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골퍼의 취향과 필드와 일상을 아우르는 라이프스타일 감성을 반영한 '플래그십 라인 백'은 럭셔리 감성과 장인정신을 바탕으로 완성됐다. 남성 라인은 절제된 블랙 컬러와 입체적인 포켓 디테일이 조화를 이루며 클래식한 품격을 담아냈다. 여성 라인은 베이지 컬러와 볼륨감 있는 디테일, 세련된 컬러밸런스로 고급스러운 무드를 완성했다.

'스타일리시 라인 백'은 남성 라인과 여성 라인 모두 최근 젊은 프리미엄 소비층의 트렌드를 반영해 감각적이고 현대적인 스타일을 지향한다. 미니멀한 디자인과 퀼팅 디테일, 가볍고 부드러운 소재, 편안한 착용감에 세련된 컬러 조합을 더해 필드 위는 물론 일상에서도 어우러질 수 있도록 했다.

이번 컬렉션은 최근 골프 시장의 핵심 키워드로 떠오르고 있는 '럭셔리 라이프스타일' 트렌드를 반영했다.

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마제스티골프는 단순히 고급스러운 디자인에 그치지 않고, 필드와 일상을 자연스럽게 연결하는 감성과 활용성을 강화해 새로운 프리미엄 골프 문화를 선도할 계획.

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마제스티골프 관계자는 "최근 골프는 개인의 취향과 라이프스타일을 보여주는 하나의 문화로 자리잡고 있기에, 이번 컬렉션은 마제스티골프만의 프리미엄 가치와 세련된 감성을 바탕으로 필드뿐 아니라 고객의 일상에서도 자연스럽게 함께할 수 있을 것"이라고 전했다. 이어 "기존 프리미엄 골프백이 가진 고급스러움은 유지하면서도, 젊은 고객들이 선호하는 미니멀하고 감각적인 스타일도 적극 반영해 많은 관심이 기대된다" 라고 말했다.