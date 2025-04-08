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푸조가정통스타일리시해치백‘308스마트하이브리드’로국내하이브리드시장에출사표를던진다.
2022년7월국내시장에1.5 BlueHDi엔진(디젤)모델로첫선을보였던C-세그먼트해치백모델3세대푸조308은통상적으로마일드하이브리드분류되는48V배터리를적용하고도‘순수전기주행’이가능한‘스마트하이브리드’시스템을장착하고8일국내공식출시한다.
경쾌한몸놀림과경제성,효율성모두챙긴‘스마트하이브리드’로장르가되다
푸조는독보적인스타일의해치백308을기반으로, 1.2리터퓨어테크(PureTech)가솔린엔진, 48V리튬이온배터리,그리고하이브리드전용으로새롭게개발된6단듀얼클러치자동변속기(e-DCS6)의조합으로‘스마트하이브리드’라는새로운장르를제시한다.이시스템은전기모터가기어박스내에통합된구조로,시동및출발시전기모터구동,회생제동을통한에너지회수등으로효율을극대화한다.특히도심주행환경에서는전체주행시간의약50%를전기모드로운행할수있어,기존마일드하이브리드를넘어서는성능을제공한다.
푸조스마트하이브리드는전기차수준의매끄럽고섬세한주행감과푸조특유의경쾌한드라이빙감성을동시에제공한다. ‘e-크리핑’, ‘e-론치’, ‘e-큐잉’, ‘e-파킹’등다양한전기주행모드를통해정체구간,주차,출발시전기모터만으로부드럽게주행할수있다.여기에정밀한스티어링휠반응과고속안정성은푸조의모터스포츠노하우를반영해,도심과고속도로어디서든운전의즐거움을선사한다.
308스마트하이브리드는가솔린엔진과전기모터합산시최고145마력[1]의힘을발휘한다.세부적으로는엔진과전기모터가각각136ps, 15.6kW의출력과23.5kg·m, 5.2kg·m의최대토크를발휘해일상주행에최적화된주행경험을선사한다.연비는복합15.2km/l,도심14.1km/l,고속16.7km/l의효율을제공하고이산화탄소배출량은106g/km에불과하다.
스타일리시한존재감,스마트인포테인먼트도장르가되다
푸조308스마트하이브리드는어떤각도에서도다이내믹한비율과뛰어난실용성을갖춘해치백으로,긴보닛과낮게떨어지는루프라인을통해공기저항과소음을줄이는역동적디자인을완성했다.넉넉한트렁크공간(412~1,323리터)과60:40폴딩2열시트는실용성을극대화한다.
실내는푸조의시그니처인아이-콕핏(i-Cockpit)과알칸타라(GT한정)등3가지소재를활용해스포티하게디자인한버킷스타일시트를적용해감각적인주행경험을제공하며,계기판을통해하이브리드정보도직관적으로확인할수있다.상위트림GT에는▲터치식i-토글,▲앰비언트LED라이팅(8색상커스터마이징),▲클린캐빈(공기질실시간모니터링),▲무선충전트레이등이탑재된다.특히,푸조는‘오케이푸조(OK Peugeot)’음성명령으로작동하는챗GPT연동음성어시스턴트를국내최초로308스마트하이브리드에적용했다.
쉽고안전한운행돕는스마트한기능
308스마트하이브리드는스톱앤고기능이포함된어댑티브크루즈컨트롤(ACC)을비롯해,▲운전자주의알람시스템,▲교통표지인식시스템,▲차선이탈경고시스템,▲전방충돌알람시스템,▲후방주차보조시스템을갖춰더욱안전한주행을지원한다.
상위GT트림에는▲차선유지보조,▲사각지대충돌경고,▲전방주차보조,▲360도파노라믹카메라기능이추가된다.또한,▲풀LED매트릭스헤드라이트가탑재돼주행상황에맞춰조사각을조절,상대차량의시야를방해하지않으면서도최적의시야확보를지원한다.
308스마트하이브리드판매가격은편의및안전품목에따라알뤼르3,990만원, GT 4,650만원이다.308스마트하이브리드는2종저공해차인증을획득,전국공영주차장요금감면,인천김포공항주차장요금50%감면,남산13호터널혼잡통행료전액면제등의혜택을받을수있다.
스텔란티스코리아방실대표는“308스마트하이브리드는고효율엔진으로한국시장에서꾸준히신뢰를받아온푸조가기존마일드하이브리드보다한단계진화한새로운하이브리드장르를여는상징적인모델”이라며, “전기차수준의매끄럽고정숙한주행감과높은수준의효율을갖춘308스마트하이브리드를통해많은분들이새로운장르를경험해보시길바란다”고전했다.
푸조는308스마트하이브리드의‘첫고객’을맞이하는의미로4월계약및5월내출고를완료한고객전원에게▲평생엔진오일무료교체,▲스텔란티스모파(Mopar)인증정품하이패스와블랙박스,▲자동차용무선청소기제공등의혜택을제공한다.출고와동시에푸조라이온하트멤버십에가입하면5월진행예정인308오너만을위한특별이벤트우선초청권과웰컴키트도받을수있다.
한편,스텔란티스코리아는푸조308스마트하이브리드를시작으로위탁판매시스템을순차적으로도입한다.전국전시장어디서든통일된가격과혜택을제공함으로써,고객은가격협상에대한부담없이보다투명하고효율적인구매경험을누릴수 있다.
김태진 에디터 tj.kim@carguy.kr