마초 본성 자극하네! 2025 이스터 지프 사파리서 콘셉트카 7종 공개

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지프가4월12일부터20일(현지시각)까지미국유타주모압에서‘2025이스터지프사파리(Easter Jeep Safari,이하EJS)’를개최하며주목할만한콘셉트카7종을선보인다.
EJS는매년개최하는지프의대표적인오프로드축제로,오프로드탐험을즐기는지프마니아들이모압에서출발해9일간거친오프로드지형을누비며차량의한계를극한까지시험하며트레일라이딩과장거리여행을즐기는이벤트이다.지프는매년모파(Mopar)의부품사업부‘지프퍼포먼스파츠(Jeep Performance Parts,이하JPP)’와협업해브랜드가치와역사,미래지향성을공유할수있는콘셉트카를공개해왔으며,올해는총7종의콘셉트카를소개했다.
지프콘보이콘셉트(Jeep Convoy Concept)
2025지프글래디에이터모하브를기반으로제작된‘지프컨보이콘셉트’는1960~80년대J-시리즈트럭의유산을현대적으로재해석한밀리터리감성의오프로드픽업이다.고스트옵스무광외장컬러, J-트럭스타일후드와그릴, 12,000파운드윈치,앰버LED내장세븐슬롯그릴,초콜릿브라운캔버스도어·탑, 40인치오프로더타이어등으로강인한외관을완성했으며,내관은밀스펙올리브그린코팅바닥과빈티지가죽시트를적용해전천후장거리오프로드주행에최적화됐다.
지프버그아웃4xe콘셉트(Jeep Bug Out 4xe Concept)
지프버그아웃4xe콘셉트는랭글러4xe루비콘4도어모델을기반으로,초경량오버랜딩캠핑을콘셉트로개발된현대적이동형캠프차량이다.불필요한요소를덜어내고무게를줄인구조에, 12인치연장된차체와글래디에이터스타일의테일게이트,보조배터리일체형측면패널,전동오프로드e-스쿠터탑재등다기능성을강화했으며,실내는내후성바닥재,해먹설치용고정포인트,탑그래픽시트등실용성과캠핑감성을모두반영했다.오버랜딩의본질인‘여정그자체’에집중한설계가특징이다.
지프리와인드콘셉트(Jeep Rewind Concept)
지프리와인드콘셉트는2025랭글러루비콘2도어를기반으로, 1980~90년대감성을현대적으로재해석한복고콘셉트카다.밀레니얼디자이너들이‘처음차를받던순간의자유로움’을테마로설계했으며,퍼플컬러외장과골드포인트휠,루프·도어제거구조에메시선바넷을더해오픈에어스타일을완성했다.실내는플라스틱플로어라이너,붐박스전용수납공간,복고프린트시트,빈티지카폰등당시문화를반영한디테일로향수를자극한다.
지프랭글러4xe블루프린트콘셉트(Jeep Wrangler 4xe Blueprint Concept)
지프랭글러4xe블루프린트콘셉트는모파와지프퍼포먼스파츠의정품액세서리를집약한‘움직이는카탈로그’콘셉트카다.총35종이상의부품이모파블루컬러로마감되어QR코드와함께장착됐다. 2인치리프트킷,루비콘스틸범퍼,윈치,스노클,튜브도어, 37인치올터레인타이어등외관은하드코어오프로더스타일을강조하며,좌우에는다른휠조합으로다양한커스터마이징예시를보여준다.실내는모파가죽시트,멀티액세서리레일,도어실가드,테일게이트테이블등으로실용성과개성을동시에갖췄다.
지프랭글러4xe선체이서콘셉트(Jeep Wrangler 4xe Sunchaser Concept)
지프랭글러4xe루비콘선체이서콘셉트는일출부터일몰까지야외활동에최적화된올인원오프로더로,솔라플래시와새틴블랙투톤외관으로강렬한존재감을드러낸다. 2인치리프트킷,회전식오프로드라이트바,통풍스틸펜더, MOLLE패널일
체형측면수납박스,루프랙,윈치가드등을갖추고37인치머드타이어로주행성능을극대화했으며,실내는투톤가죽시트와글로스블랙트림,올웨더매트,멀티액세서리레일등으로실용성과감성을모두갖췄다.
지프글래디에이터하이탑혼초콘셉트(Jeep Gladiator High Top Honcho Concept)
지프글래디에이터루비콘하이탑혼초콘셉트는1970년대중반부터사랑받아온헤리티지스타일을현대적으로재해석한오프로드픽업으로,모파와JPP팀의성능극대화철학을담아모압트레일을겨냥해제작됐다.헤리티지그래픽, 40인치화이트레터타이어장착스틸휠,플랫펜더,다나60액슬,에어서스펜션,록슬라이드파워스텝, DECKED베드수납시스템,컬러매치하드탑등으로외관을강화했고,내부는퀼팅처리된투톤가죽시트, JPP로고헤드레스트,도어실가드,올웨더매트등으로프리미엄감성을더했다.
지프J6혼초콘셉트(Jeep J6 Honcho Concept)
2025년형으로업데이트된지프J6콘셉트는1970년대후반혼초테마를기반으로,지프루비콘4도어를2도어픽업트럭형태로개조한모델이다.기존글래디에이터대비12인치길어진6피트적재함을갖춰적재능력을극대화했으며,전체길이201인치,휠베이스는118.4인치로현행4도어랭글러와동일하다.외관은2인치리프트킷,브론즈휠, 37인치머드타이어,커스텀롤바및스페어타이어캐리어,빈티지배지등으로오프로드감성을강화했고,실내는블루스티치포인트,라디오삭제,브론즈페인트트림으로클래식분위기를연출했다.
김태진 에디터 tj.kim@carguy.kr