스포츠조선

현대건설, 부유식 CCS 기술로 글로벌 온실가스 저감 나선다

최종수정 2025-08-14 09:44
현대건설이
부유체
기반의
CCS
기술로
동남아시아
해양
유·가스전을
활용한
온실가스
저감에
힘을
보탠다.



현대건설은
13일
산업통상자원부
산하
한국에너지기술평가원과
'동남아시아
분산
CCS
저장소
운영을
위한
순차
이전
확장형
부유식
CCS
시설
CO₂
주입
개념/기본설계
기술
개발'에
대한
협약을
체결하고,
42개월간
8개
민·관·학
기관과
함께
국제
공동연구를
진행한다고
밝혔다.
CCS
기술은
배출되는
이산화탄소를
모아
땅속
깊은
곳에
안전하게
주입하여
영구적으로
저장하는
기술이다.

현대건설이
이번에
수행하는
국책
과제는
동남아시아
해양
지역의
고갈된
유·가스전을
이산화탄소
저장소로
활용하기
위한
부유식
CO₂
주입
시스템의
개념과
기본설계(FEED,
Front
End
Engineering
&
Design)
기술을
확보하는
것으로,
연구비는
58억원에
이른다.
주관
연구기관인
현대건설은
이번
연구의
총괄을
담당하며
한국석유공사,
미국선급협회,
서울대학교,
인도네시아
페르타미나(Pertamina·인도네시아
국영
석유공사)
대학교
8개
기관이
연구에
공동
참여한다.


지금까지
해양
이산화탄소
저장은
바다
밑에
고정된
구조물과
배관을
통해
CO₂를
주입해왔다.
하지만
동남아
지역처럼
저장소가
여러
군데
흩어져
있는
경우,
모듈형
주입
설비를
순차적으로
이동시키며
활용할
있는
부유식이
훨씬
효율적이다.


현대건설은
이번
연구에서
선박을
활용한
부유체
외에도
바다
위에
있는
부유식
콘크리트를
활용한
CO₂
주입
시스템을
개발하고,
기본설계승인(Approval
In
Principle,
AIP)까지
확보해
사업모델을
도출한다는
계획이다.
특히,
인프라
구축비용을
기존
고정형
방식에
비해
25%까지
절감할
예정인
만큼
향후
인도네시아를
비롯한
동남아시아
CCS
사업
확대에도
마중물
역할을
것으로
보인다.

아울러,
이번
부유식
CCS
기술은
블루
수소,
블루
암모니아
사업에도
활용도가
높다.
수소나
암모니아
생산
과정에서
발생하는
이산화탄소를
해양에서
직접
처리할
있는
인프라가
구축되면,
생산·저장·이송
과정의
탄소배출을
최소화할
있기
때문이다.
현대건설은
이번
연구를
통해
부유식
수소
생산,
해상
암모니아
합성
설비
해상
탄소중립
클러스터까지
확장하는
방안을
고려하고
있다.

한편,
현대건설은
2022년부터
말레이시아,
네덜란드
등과
협력해
고갈
유·가스전을
활용한
CCUS
연구를
진행하고,
2023년부터는
국내
최초의
CCS
상용화
사업인
'동해가스전
활용
CCS
실증사업
사전
기본설계'에
참여하며
관련
분야
선도기업으로
영향력을
확대하고
있다.
또한,
'블루
수소
생산을
위한
CO₂
포집?액화?활용기술
개발'
국책
과제도
수행해
CCUS
밸류체인
역량
확보에도
매진하고
있다.


현대건설은
CCUS
핵심기술
고도화와
원전과
수소,
재생에너지
에너지
믹스를
통한
사업
영역
확대를
통해
정부의
탄소중립
정책에
부합하는
한편,
기후
위기
대응
사업에
글로벌
경쟁력을
강화한다는
방침이다.


  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.