한 평의 즐거움, 청소년 실내파크골프 체험축제 열린다

㈜피티에스스포츠가 (사)한국청소년수련시설협회(한수협)와 손잡고 전국 회원시설 대상 '실내파크골프 체험페스타'를 개최한다.
(주)스마일스퀘어에서 개발한 올인원 파크골프 학습장치인 '마이파크'를 활용한 체험 및 교육 프로그램이 오는 8월 21일 부터 26일까지 경남창녕에 있는 남지청소년문화의집에서 열릴 예정이다.
교육프로그램을 주관하는 ㈜더 파크골프의 심원지 대표(우송정보대학교 파크골프산업과 교수)는 "지역별 파크골프 산업 육성과 문화 활성화, 커리큘럼 개발, 교육협력 증진, 현장 실무형 인재 양성을 위해 청소년 수련시설과의 연계를 확대하겠다"고 밝히며 "파크골프가 특정 연령대에 집중될 경우 장기적 생태계에 부담이 될 수 있는 만큼, 온 가족이 함께 즐기는 스포츠로서의 매력을 극대화하려면 체계적 교육이 필수"라고 강조한다.
본 프로그램은 한국청소년수련시설협회가 운영하는 회원기관 대상 중개플랫폼 YCP(Youth Contents Platform)의 공식 인가 교육업체인 ㈜피티에스스포츠가 함께 주관한다. 행사 이후에는 매월 정기교육과 체험행사를 지속 운영하며, 초·중·고 연계 방과후 활동, 주말 스포츠클럽 등 학교 스포츠 프로그램에 파크골프를 정식 종목으로 도입하는 보급사업으로 전개될 계획이다.
또한 ㈜피티에스스포츠와 ㈜더 파크골프는 YCP를 통해 회원사 기관에 특화된 장비 보급과 지도자 양성·자격 과정 확대를 추진한다. 이를 통해 생활체육 지도자 과정 내 파크골프 전문 강사 트랙을 확장하고, 양질의 교육을 제공할 전문 인력을 안정적으로 확보함으로써 프로그램의 질적 향상을 도모하게 될 것이다.
㈜피티에스스포츠는 생활체육 기반의 교육·체험 프로그램 기획 및 운영장비개발에 특화된 기업으로, 유·청소년부터 성인·시니어에 이르는 전 생애 주기 스포츠 교육 솔루션을 제공한다.
마이파크는 올인원 멀티미디어 학습장치 기반 파크골프 시뮬레이터로, 시설 환경에 최적화된 체험·교육 콘텐츠를 제공해 초심자부터 숙련자까지 체계적으로 학습할 수 있도록 설계되었다.
사전접수 및 프로그램 문의는 각 지역 청소년수련시설 및 YCP 안내 채널을 통해 가능하며, 참여 시설은 접수 순으로 선정된다.
|