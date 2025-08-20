스포츠조선

"하루 한 알로 간편하게 영양소 채워 만족"…센트룸, 멀티비타민 섭취 소비자 설문조사 결과 발표

기사입력 2025-08-20 09:17


간편하게 종합적 영양소 보충이 가능한 것이 멀티비타민 섭취의 가장 큰 장점으로 꼽혔다.

경희대학교 동서의학대학원 의학영양학과 임현정 교수팀과 IQVIA 조사 기관은 센트룸 멀티비타민 제품 섭취 경험이 있는 한국 소비자 1000여 명을 대상으로 '실사용 데이터를 활용하여 건강기능식품의 소비자 경험을 평가하기 위한 단면, 후향적 설문조사 연구'를 진행했다.

건강한 한국인을 대상으로 멀티 비타민 섭취에 대한 인지된 이점, 사용자의 반응 및 인식을 평가했다. 센트룸 종합비타민 제품(센트룸 맨 더블업, 센트룸 우먼 더블업, 센트룸 실버 맨, 센트룸 실버 우먼)을 주 3회 이상 섭취한 경험이 있고, 심각한 만성질환이 없는 30세 이상 65세 이하 성인 남녀 총 1053명(남성 508명, 여성 545명)을 대상으로 진행됐다. 이번 연구는 한국 소비자 전용 조사로, 헤일리온 코리아가 연구비를 전액 지원했다.

조사 결과, 소비자들은 "하루 한 번, 한 알로 간편하게 영양을 채울 수 있는 점(86%)"에 대해 가장 만족하는 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 응답자의 81%는 "하루 한 알로 부족한 영양소를 보충하는 데 도움을 줄 수 있어서", "한 가지의 영양소가 아닌 종합적인 영양소를 제공해서", "나의 영양 필요량을 고려한 영양소 함량을 구성된 맞춤형 제품이라서" 선호한다고 답했다. 제품에 대한 신뢰도는 88%, 만족도 87%, 재구매 의사 89%, 친구 및 가족 추천 의향 82% 등으로 나타났다.

또한 센트룸 종합비타민 섭취가 일상생활 속 건강 및 삶의 질에도 긍정적으로 작용한다고 생각하는 것으로 나타났다. "정기적으로 섭취하는 것이 건강 관리에 도움을 줄 수 있다"고 답한 비율이 86%, "일상생활 속 건강 관리에 필요한 다양한 영양소를 제공할 수 있다"고 답한 비율이 85%였으며, "건강하고 활동적인 일상생활과 취미생활을 즐길 수 있도록 도움을 줄 수 있다"고 답한 비율도 77%에 달했다.


"하루 한 알로 간편하게 영양소 채워 만족"…센트룸, 멀티비타민 섭취 소…
센트룸은 이번 연구 결과를 바탕으로 신규 브랜드 캠페인 '건강한 이들의 이유 있는 선택'을 시작한다.

우선 이번에 진행한 설문 연구 데이터를 토대로 신규 TVC 영상 '건강한 이들의 이유 있는 선택'을 공개했다. 영상에서는 실제 센트룸을 섭취한 소비자들이 만족한 것으로 조사된 균형 잡힌 영양소 구성, 활력 충전, 성별·연령별 개인 맞춤 영양, 하루 한 알 간편한 섭취 등의 특장점을 소개해 실제 소비자들의 경험과 근거를 바탕으로 소비자들이 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있도록 구성했다.

센트룸 관계자는 "건강 관리에 관심이 많은 이들이 늘면서 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하는 추세임에도 불구하고, 실제 소비자들은 건강기능식품 섭취에 대해 어떻게 인식하고 있는지에 대한 실사용 데이터는 부족한 상황"이라며, "이번 설문 연구 결과가 한국 소비자들의 멀티비타민 제품 구매 시 참고가 되기를 기대하고, 앞으로도 과학적인 연구 결과를 기반으로 하여 소비자들이 보다 간편하게 본인에게 적합한 영양을 보충하는 데 도움을 주는 솔루션을 제공하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

3.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

4.

'정형돈♥' 한유라, 하와이 기러기 생활에 우울 "집 앞 바다도 벽 같아, 단절된 느낌"

5.

조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

3.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

4.

'정형돈♥' 한유라, 하와이 기러기 생활에 우울 "집 앞 바다도 벽 같아, 단절된 느낌"

5.

조현영, 8년전 결별한 알렉스 소환 "공개연애 후 커리어 고꾸라져"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

5.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.