"하루 한 알로 간편하게 영양소 채워 만족"…센트룸, 멀티비타민 섭취 소…

간편하게 종합적 영양소 보충이 가능한 것이 멀티비타민 섭취의 가장 큰 장점으로 꼽혔다.
조사 결과, 소비자들은 "하루 한 번, 한 알로 간편하게 영양을 채울 수 있는 점(86%)"에 대해 가장 만족하는 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 응답자의 81%는 "하루 한 알로 부족한 영양소를 보충하는 데 도움을 줄 수 있어서", "한 가지의 영양소가 아닌 종합적인 영양소를 제공해서", "나의 영양 필요량을 고려한 영양소 함량을 구성된 맞춤형 제품이라서" 선호한다고 답했다. 제품에 대한 신뢰도는 88%, 만족도 87%, 재구매 의사 89%, 친구 및 가족 추천 의향 82% 등으로 나타났다.
또한 센트룸 종합비타민 섭취가 일상생활 속 건강 및 삶의 질에도 긍정적으로 작용한다고 생각하는 것으로 나타났다. "정기적으로 섭취하는 것이 건강 관리에 도움을 줄 수 있다"고 답한 비율이 86%, "일상생활 속 건강 관리에 필요한 다양한 영양소를 제공할 수 있다"고 답한 비율이 85%였으며, "건강하고 활동적인 일상생활과 취미생활을 즐길 수 있도록 도움을 줄 수 있다"고 답한 비율도 77%에 달했다.
우선 이번에 진행한 설문 연구 데이터를 토대로 신규 TVC 영상 '건강한 이들의 이유 있는 선택'을 공개했다. 영상에서는 실제 센트룸을 섭취한 소비자들이 만족한 것으로 조사된 균형 잡힌 영양소 구성, 활력 충전, 성별·연령별 개인 맞춤 영양, 하루 한 알 간편한 섭취 등의 특장점을 소개해 실제 소비자들의 경험과 근거를 바탕으로 소비자들이 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있도록 구성했다.
센트룸 관계자는 "건강 관리에 관심이 많은 이들이 늘면서 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하는 추세임에도 불구하고, 실제 소비자들은 건강기능식품 섭취에 대해 어떻게 인식하고 있는지에 대한 실사용 데이터는 부족한 상황"이라며, "이번 설문 연구 결과가 한국 소비자들의 멀티비타민 제품 구매 시 참고가 되기를 기대하고, 앞으로도 과학적인 연구 결과를 기반으로 하여 소비자들이 보다 간편하게 본인에게 적합한 영양을 보충하는 데 도움을 주는 솔루션을 제공하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
