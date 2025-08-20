스포츠조선

에어비앤비, 영업신고 의무화 조치 시행…10월 16일부터 적용

기사입력 2025-08-20 10:51


에어비앤비, 영업신고 의무화 조치 시행…10월 16일부터 적용

에어비앤비가 10월 16일 오전 8시(한국시간)부터 기존 등록 숙소에도 영업신고 의무화를 전면 시행한다고 20일 밝혔다. 해당 시점까지 영업신고 정보 및 영업신고증 제출을 완료하지 않은 숙소는 2026년 1월 1일 이후의 숙박 예약을 받을 수 없게 된다.

에어비앤비는 2024년 7월 국내 숙소에 대한 영업신고 의무화 정책의 단계적 도입 계획을 발표한 바 있다. 1단계 조치는 이미 2024년 10월 2일부터 시행돼 신규 등록을 원하는 숙소에 대해서는 영업신고 정보 및 영업신고증 제출이 의무화됐다. 이번 조치는 기존 숙소를 대상으로 하는 2단계로, 10월 16일 오전 8시부터 미신고 숙소는 2026년 1월 1일 이후 예약이 차단된다. 다만 10월 16일 이후라도 영업신고 정보 및 영업신고증 제출을 완료하면 제출 시점부터 다시 정상적인 운영이 가능하다.

예약 차단 시점을 2026년 1월 1일 이후로 설정한 것은 올해 4분기(10~12월) 인바운드 관광 수요에 미치는 영향을 최소화하고, 갑작스러운 예약 불가로 인한 외래 관광객의 혼란을 방지하기 위해서다. 한국을 방문하는 외국인 여행객은 대부분 2개월 이내에 숙소를 예약하는 경우가 많기 때문에 연말 여행을 계획 중인 사용자들이 영향을 받지 않도록 시점을 조율했다는 게 에어비앤비의 설명이다.

에어비앤비는 지난해 정책 발표 이후 '영업신고를 위한 3단계 가이드', 관련 전문가와의 무료 1:1 상담, 호스트 대상 설명회 등을 통해 기존 및 신규 호스트들의 제도 적응을 지원해 왔다.서울시여성가족재단 및 서울시여성능력개발원과 협업을 바탕으로 여성 호스트 인큐베이션 프로그램을 운영하고, 미스터멘션 및 외국인관광도시민박업협회 등 국내 파트너와의 협력을 통해 국내 공유숙박 생태계의 저변 확대와 올바른 숙소 문화 정착에도 힘쓰고 있다.

서가연 에어비앤비 코리아 컨트리매니저는 "이번 조치는 국내법상 플랫폼에 부과된 의무는 아니지만, 한국 사회에서의 신뢰를 더욱 공고히 다지기 위한 자발적인 결정이었다"며 "한국 사회에 신뢰를 뿌리내리기 위한 실천을 이어가고 있다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

3.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

4.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

5.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.