금호석화, 2025 '협력사 ESG 워크샵' 진행

금호석유화학이 협력사를 대상으로 공급망 전반에 대한 ESG 경영 활동을 강화하기 위한 '2025년 금호석유화학 협력사 ESG 워크샵'을 진행했다고 22일 밝혔다. 협력사 ESG 워크샵은 우수 중소협력회사 시상, 협력사 ESG 평가 안내, 협력사 ESG 역량 강화 교육 및 네트워킹으로 구성됐다. 울산(7일), 여수(12일), 서울(20일) 등 총 3회 진행된 워크샵은 협력사 대표와 실무자를 포함해 총 100여 명이 참석했다.
금호석유화학은 최근 산업 전반의 이해관계자로부터 탄소중립을 비롯한 환경, 안전, 인권, 공급망 관리 등 여러 분야에서 다양한 요구가 확대됨에 따라, ESG 경영을 협력사와 함께 추진해야 하는 공동의 과제로 삼고 워크샵을 추진했다.
금호석유화학 관계자는 "협력사 ESG 워크샵은 기본적인 ESG 경영 활동 강화 뿐만 아니라 새로운 규제에 대응하기 위한 협력사의 ESG 역량 강화에 초점이 맞춰졌다"며 "공급망 전반에 걸쳐 지속가능한 경영 환경을 조성하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.
