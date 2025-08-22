현대차·기아, K-배터리 3사와 전기차 안전기술 강화 협력

|
현대자동차·기아가 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온(배터리 3사)과 전기차 배터리 안전기술 강화 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 업무협약식은 안전 강화 기술개발을 위한 지난 1년 간의 협업 결과를 바탕으로 향후 협력을 더 고도화하기 위해 진행됐다. 한 국가의 자동차 제조사와 배터리 회사가 모두 연합해 세계 최고 수준의 안전 기술 확보를 추진하는 사례는 처음이다.
현대자동차·기아에 따르면 업무협약 행사에는 현대차·기아 R&D본부장 양희원 사장, LG에너지솔루션 대표이사 김동명 사장, 삼성SDI 대표이사 최주선 사장, SK온 대표이사 이석희 사장 및 국토교통부, 산업통상자원부 등 정부 부처 관계자들이 참석했다.
지난해 8월 현대차·기아가 연구개발·생산공정·품질·특허 등 전 부문에 소속된 인력을 모아 '배터리 안전확보 TFT'를 구성할 것을 제안했고, 배터리 3사가 화답해 1년 동안 긴밀하게 협업을 진행했다.
현대차·기아와 배터리 3사는 협업의 일환으로 배터리 품질 및 안전을 강건화하기 위한 5대 협업 과제를 선정했다. 협업 과제는 안전 특허, 디지털 배터리 여권, 설계 품질, 제조 품질, 소방 기술 등으로 구성된다. 세부적으로는 배터리 3사와 공동 협업하는 분야와 각 사별 특화 기술을 활용해 협력하는 분야로 나뉜다.
현대차·기아와 배터리 3사는 업무협약을 바탕으로 지난 1년 간 운영해온 배터리 안전확보 TFT 종료 후에도 5대 핵심 과제를 중심으로 기술 개발 협력한다. 안전 신기술을 추가 개발하고 특허 지식재산권을 공유하는 등 협력 강화와 열전이 방지 기술, 소방 기술 등을 고도화해 전기차 배터리 안전 표준을 만들기 위한 노력도 지속할 계획이다.
현대차·기아 R&D본부 양희원 사장은 "이번 협력은 현대차·기아 및 배터리 기업 경영층의 의지, 연구진들의 헌신과 전문성, 정부 부처의 도움이 있었기에 가능했다"며 "배터리 기업과 긴밀한 협력을 지속해 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 전기차를 만들어가겠다"고 말했다.
