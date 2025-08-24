스포츠조선

LG AI대학원, 국내 최초 사내 대학원 인가…이홍락 대학원장 "경쟁력 향상 노력"

기사입력 2025-08-24 12:31


◇이홍락 LG AI대학원장.

LG AI대학원이 사내 대학원으로 국내 1호 교육부 공식 인가를 받았다. LG AI대학원 개교는 9월 30일이며, 초대 대학원장은 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장이 맡는다. LG는 9월부터 신입생 모집을 시작해 2026년 3월 입학식을 진행할 계획이다.

24일 LG그룹에 따르면 LG AI대학원은 올해 1월 시행된 '첨단산업 인재혁신 특별법' 제4조에 따라 국내 최초 사내 대학원으로인정을 받았다. 기존 대학원 졸업자들과 동등하게 정식 학위를 인정받을 수 있게 됐다. 지금까지는 기업에선 전문대학 또는 대학 졸업자와 동등한 학력·학위를 인정받을 수 있는 평생교육시설인 사내대학만 설치할 수 있었다. 사내 대학원이 공식 평생교육기관으로서 학위를 수여하는 것은 세계에서도 전례를 찾기 어렵다. LG AI대학원은 교육부로부터 석사과정 인가를 받았으며, 연내 완료를 목표로 박사과정 인가 절차도 진행 중이다.

LG AI대학원은 대한민국을 AI 3대 강국으로 이끌 실전형 AI 인재 육성을 목표로 한다. 교수진은 산업 현장과 학계에서 다양한 AI 분야의 실무 경험을 쌓으며 전문성을 갖춘 25명의 전문가로 구성했다. 최신 AI 기술 이론 교육과 함께 실제 산업 데이터 기반의 문제 해결 등 이론과 실전을 결합한 차별화된 현장 특화형 교육을 진행한다.

LG AI대학원 재학생들은 LG 내부의 산업 난제 해결과 국가 AI 사업 참여를 통해 실전 경험을 쌓을 기회를 얻는다. LG AI대학원은 즉시 전력이 될 수 있는 AI 인재 육성을 위해 석사과정은 3학기, 박사과정은 2년 내외로 설계하는 등 초고밀도 집중 교육과정을 운영할 계획이다.

또 LG AI 윤리원칙 이행의 2대 핵심 축인 책임 있는 AI(Responsible AI)와 포용적인 AI(Inclusive AI)를 담은 'AI 윤리' 과목도 정규 교육과정에 포함하는 등 AI의 윤리적 활용 및 사회적 책임 교육을 통해 LG의 사람 중심 AI 윤리 철학을 교육 전반에 반영한다.

이홍락 초대 LG AI대학원장은 "LG AI대학원은 산업, 연구, 교육을 연결하는 융합 플랫폼"이라며 "LG가 구축하는 전(全)주기 AI 교육 생태계를 완성하고, 지속적으로 고도화하여 장기적으로 국가의 AI 경쟁력 향상에 이바지할 것"이라고 말했다.

한편 LG AI연구원은 국내 대학원생에게 세계 최고 수준의 AI 파운데이션 모델 개발 경험 기회를 제공하기 위해 '공모형 인턴 제도'를 확대할 계획이며, LG 임직원들을 대상으로 수준별 맞춤 AI 교육을 제공하는 'LG AI 아카데미'도 운영하고 있다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

