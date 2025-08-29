[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 8월 31일 일요일 오늘의 띠별…

|
쥐띠 : 당당하던 기세가 한풀 꺾일 때입니다.
72년생 : 겨울이 지나면 따뜻한 봄날은 다시 찾아오기 마련입니다.
84년생 : 근신하며 수양에 힘쓰도록 하십시요.
96년생 : 열매를 따내었으니 가지가 허전함은 당연한 일입니다.
소띠 : 좋은 운은 늘 오지 않습니다.
61년생 : 개업이나 전업은 흉합니다.
73년생 : 취직은 서둘렀어야 했습니다. 되지 않습니다.
85년생 : 집안에서 근신하며 앞나의 계획을 도모함이 좋겠습니다.
97년생 : 병은 초기에 발견해야 빨리 낫고 치료도 정확히 할 수 있는 것입니다.
범띠 : 괴이한 곳에 가지마십시요. 질병이 생길까 두렵다.
62년생 : 인정으로 인해 해를 당하리니 냉정하게 판단하십시요.
74년생 : 취직은 낮은 데로 지원했다면 합격입니다.
86년생 : 마음이 안락하니 모든 일이 순조로이 이루어지고 희망적일 것입니다.
98년생 : 동쪽에서 온 사람과는 반드시 원수가 됩니다.
토끼띠 : 지금까지 기다렸다면 조금 더 참고 기다리는 것이 좋겠습니다.
63년생 : 사업은 지금까지 하던 방식대로 꾸준히 하는 것이 좋습니다.
75년생 : 새롭게 개업을 한다든지 직업을 바꾸는 것은 좋지 못합니다.
87년생 : 일신(一身)이 지치기는 하나 남을 해하고 이득을 보려 하지 않으니, 많은 사람이 귀하를 도와줄 것입니다.
99년생 : 늦게 나마 만사가 풀리게 되겠습니다. 포기하지말고 기다려 보십시요.
용띠 : 객지에 오랜 고생 끝에 금의환향(錦衣還鄕)하는 운세입니다.
00년생 : 재물과 이윤이 왕성하여 부러울 것이 없겠습니다.
64년생 : 원대한 소원이 비로소 이루어집니다.
76년생 : 몸가짐에 주의해야 하는 부담이 따르게 됩니다.
88년생 : 불의 사고를 조심하고 남과의 사소한 시비를 주의 하십시요.
뱀띠 : 남의 말에 귀 기울일 때 입니다. 언행을 각별히 조심하십시요.
01년생 : 말 한마디에 천냥 빚을 갚는다 하였습니다. 입조심하십시요..
65년생 : 배우자의 건강에 신경을 쓰십시요. 큰 돈이 지출될 수 있습니다.
77년생 : 정주지 마십시요. 바람같이 왔다가 바람같이 사라질 연인입니다.
89년생 : 후회하고 있군요. 하지만 곧 나아지니 휴식하십시요. 가끔 씩의 휴식은 약이됩니다.
말띠 : 말띠 : 언제까지 지난 일만 돌아볼 생각이십니까?
02년생 : 자신의 재능이 부족한 탓을 부모탓으로 돌리지 마십시요.
66년생 : 기다리다 시간 놓친 격이니 너무 많은 조심성은 해가 됩니다.
78년생 : 오랜 친구가 배신합니다. 이 어쩐 일인가?
90년생 : 돈 때문에 망신수 있으니 근신하십시요.
양띠 : 순간적인 충동은 자제하는 현명한 판단이 필요한 하루입니다.
55년생 : 서류문제로 생각하지 못한 문제들이 발생할 수 있으니 조심하십시요.
67년생 : 주변 사람들에 베풀면 그만큼 복으로 나에게 돌아옵니다.
79년생 : 과감히 버릴것은 버리고 시작하면 일이 잘 풀릴 수 있습니다.
91년생 : 여행을 떠나 무언가 많은 것을 얻으려 하지만 얻는 것이 없습니다.
원숭이띠 : 열심히 하면 좋은 일이 많이 생깁니다. 평소에 본인의 성실한 삶의 자세가 빛을 보는 때입니다.
56년생 : 허전한 곳을 채워주고 남는 곳을 덜어주니 일이 이루어질 것입니다.
68년생 : 잃어버린 물건이 서북 방에 떨어져 있습니다.
80년생 : 상황판단을 빨리하고 실수하는 것이 없어 시험에는 능히 좋은 성적을 거두겠습니다.
92년생 : 꼭 명심해야 할 것 이 있습니다. 세상을 혼자서만 살 순 없습니다.
닭띠 : 도처에 해가 없으니 신수가 태평스럽다.
57년생 : 마음을 급하게 먹지 마십시요., 시간이 가면서 늦게 할수록 일을 이루기 쉽습니다.
69년생 : 뜻밖의 재물을 얻으니 마침내 집안을 일으키리라.
81년생 : 큰 재앙은 없으나 간간이 어려움에 봉찾하게 되어 고통스러우나 대체적으로 무난할것입니다.
93년생 : 허전한 곳을 채워주고 남는 곳을 덜어주니 일이 이루어질 것입니다.
개띠 : 부모의 말씀에 공경하십시요.
58년생 : 뜻대로 일이 풀리지도 않는것이 근신하는 것이 좋겠습니다.
70년생 : 무슨이유에서 인지 사방이 꽉 막혀있습니다.
82년생 : 집에서 근신하거나 친구 친지의 도움을 구하는 것이 좋겠습니다.
94년생 : 여자를 가까이 하지 마십시요.
돼지띠 : 고기와 용이 물을 얻으니 의기가 양양합니다.
59년생 : 귀인의 도움으로 일이 순조롭게 풀리게 됩니다. 여건 또한 좋아집니다.
71년생 : 엉뚱 한 일에 손대지 말고 종전대로 나아가면 탈이 없습니다.
83년생 : 질병에 이르거나 몸을 다칠수 있으니 주의하십시요.
95년생 : 운세가 좋지 못합니다.