스포츠조선

국내 임산부 10명 중 1명 임신성 당뇨 경험…대상웰라이프 뉴케어, 임신 기간 혈당 관리 위한 '뉴케어 마더스 혈당케어' 선보여

기사입력 2025-09-02 09:14


국내 임산부 10명 중 1명 임신성 당뇨 경험…대상웰라이프 뉴케어, 임신…

건강보험심사평가원에 따르면 지난해 국내 임산부 10명 중 1명이 임신성 당뇨를 경험한 것으로 나타났다.

임신성 당뇨는 산모의 건강뿐 아니라 태아 성장과 발달에도 영향을 미치는 만큼, 전 기간에 걸친 꾸준한 혈당 관리와 영양 설계가 필수적이다.

대상웰라이프 뉴케어가 임신성 당뇨 관리를 위한 식품 '뉴케어 마더스 혈당케어'를 선보였다. 임신 전·중·후 전 기간에 걸친 혈당 관리와 균형 잡힌 영양 섭취를 돕기 위해 개발된 제품이다.

뉴케어 마더스 혈당케어는 임신성 당뇨 영양 관리에 관한 국내외 권고 기준을 반영해 고단백·고식이섬유·무당 설계로 혈당 관리와 영양 균형을 지원하고, 혈당 조절에 적합한 탄수화물·단백질·지방 비율(35:37:28)을 구현했다. 200mL에 단백질 15g과 식이섬유 8g을 담아, 임신기에 필요한 영양을 한 팩으로 간편하게 보충할 수 있다.

액상 형태의 한 팩 포장으로 휴대와 섭취가 편리하며, 바쁜 일상 속에서도 언제 어디서나 쉽게 영양을 보충할 수 있다. 제품은 식약처 당뇨환자용 영양조제식품 표준제조기준에 따라 안전하게 제조되어 균형 잡힌 영양 공급과 혈당 관리가 필요한 모든 임신 단계의 여성에게 적합하다.

뉴케어는 신제품 출시를 기념해 온라인 체험단 모집과 오프라인 이벤트를 진행할 예정이며, '마더스 체험팩 키트'를 통해 소비자들이 직접 제품을 경험할 수 있는 프로모션도 전개할 계획이다.

대상웰라이프 관계자는 "임신성 당뇨는 임산부 10명 중 1명꼴로 발생하는 흔한 질병으로 일반 당뇨와는 달리 70%는 식이와 운동요법 등 생활습관 개선을 통해 혈당조절이 가능하다"며 뉴케어 마더스 혈당케어가 과학적 근거와 영양 설계를 바탕으로 산모와 태아 모두의 건강한 임신기를 돕는 전문 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

2.

"이것이 中 국대 돼지들의 진짜 모습" 엘레베이터에서 뛰쳐나와 팬에 분노 쏟아낸 선수 '논란'…현장 아수라장→급수습

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

오현규, 역대급 大충격! '메디컬 탈락' 작별 인사까지 했는데…이적료 낮춘 슈투트가르트→헹크 반발 "계획했던 마무리"

5.

이적료 무려 8586억원! 진짜 미친거 아냐?…리버풀, 단일 시장 '역대 최고 이적료' 갈아치운다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.