국내 임산부 10명 중 1명 임신성 당뇨 경험…대상웰라이프 뉴케어, 임신…

건강보험심사평가원에 따르면 지난해 국내 임산부 10명 중 1명이 임신성 당뇨를 경험한 것으로 나타났다.
뉴케어 마더스 혈당케어는 임신성 당뇨 영양 관리에 관한 국내외 권고 기준을 반영해 고단백·고식이섬유·무당 설계로 혈당 관리와 영양 균형을 지원하고, 혈당 조절에 적합한 탄수화물·단백질·지방 비율(35:37:28)을 구현했다. 200mL에 단백질 15g과 식이섬유 8g을 담아, 임신기에 필요한 영양을 한 팩으로 간편하게 보충할 수 있다.
액상 형태의 한 팩 포장으로 휴대와 섭취가 편리하며, 바쁜 일상 속에서도 언제 어디서나 쉽게 영양을 보충할 수 있다. 제품은 식약처 당뇨환자용 영양조제식품 표준제조기준에 따라 안전하게 제조되어 균형 잡힌 영양 공급과 혈당 관리가 필요한 모든 임신 단계의 여성에게 적합하다.
대상웰라이프 관계자는 "임신성 당뇨는 임산부 10명 중 1명꼴로 발생하는 흔한 질병으로 일반 당뇨와는 달리 70%는 식이와 운동요법 등 생활습관 개선을 통해 혈당조절이 가능하다"며 뉴케어 마더스 혈당케어가 과학적 근거와 영양 설계를 바탕으로 산모와 태아 모두의 건강한 임신기를 돕는 전문 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
