스포츠조선

아세트아미노펜 산제 등 국가필수의약품 5종 신규 지정

기사입력 2025-09-03 17:01


아세트아미노펜 산제 등 국가필수의약품 5종 신규 지정
자료=식품의약품안전처

식품의약품안전처는 정부 주도의 신속한 안정공급 지원 필요성이 높은 의약품 5개 품목(성분·제형)을 국가필수의약품으로 신규 지정했다고 3일 밝혔다. 국가필수의약품은 질병 관리, 방사능 방재 등 보건의료상 필수적이나 시장 기능만으로는 안정적 공급이 어려운 의약품으로 범부처 협의를 통해 지정하는 의약품이다.

지난달 27~29일 진행된 2025년 제1차 국가필수의약품 안정공급 협의회를 통해 신규 지정된 국가필수의약품은 면역억제가 필요한 응급상황 등에서 염증완화 목적으로 사용하는 '메틸프레드니솔론 주사제', 안과질환 등 검사에 사용하는 '플루오레세인 점안액', 장기이식 거부반응에 사용하는 '사이클로스포린 내복액', 물 없이 혀에 녹여 복용하는 해열·진통제인 '아세트아미노펜 산제', 간기능·안저혈관 등 검사·진단에 사용한는 '인도시아닌그린 주사제' 등이다.

한편 국가필수의약품 안정공급 협의회는 지난 2016년부터 식약처에 설치돼 보건의료상 필수적이나 공급이 불안정한 의약품을 국가필수의약품으로 지정하고 안정적인 공급을 위해 필요한 사항을 논의하는 법정 협의회로, 현재 국무조정실 등 10개 중앙행정기관이 참여하고 있다.

식약처는 국가필수의약품의 안정공급 지원체계를 강화하기 위해 ▲희귀·필수의약품 정부 공급지원 강화 ▲민관협력 의약품 안정공급 논의 활성화·제도화 ▲안정공급 업무 추진체계 강화 등을 추진할 예정이며, 앞으로도 국가필수의약품이 현장에 안정적으로 공급될 수 있도록 제도·행정적으로 최선을 다해 지원하겠다고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

2.

전소민 “전남친 내가 먹여 살려...명품 선물 받은 적 없다”

3.

이효리, 요가원 협찬 거부하더니 유재석 축하만 받았다…'원장님 번창' 화분 공개

4.

'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 아기"

5.

신지, 문원♥ 태도 논란 뚫고 결혼 준비 착착...신혼집 침대 쇼핑에 신났네

연예 많이본뉴스
1.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

2.

전소민 “전남친 내가 먹여 살려...명품 선물 받은 적 없다”

3.

이효리, 요가원 협찬 거부하더니 유재석 축하만 받았다…'원장님 번창' 화분 공개

4.

'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 아기"

5.

신지, 문원♥ 태도 논란 뚫고 결혼 준비 착착...신혼집 침대 쇼핑에 신났네

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'강등 위기' 대구FC, 베테랑 일부 훈련 무단이탈 논란→사실 확인 뒤 징계 진행

2.

"안 좋은 상황 생길 수 있다" → KIA 윤도현, 류현진에게 홈런치고 수비 실수.. 이미 각오했던 일이다. 성장 발판 될까

3.

폰세 대기록+연승 도전! 한화 라인업 공개 → 이재원 선발 마스크 + 하주석 SS

4.

[광주 현장]'시즌 안끝났는데 깜짝 발표' SSG, 이숭용 감독과 3년 최대 18억 재계약

5.

팀에 대한 충성심. 꽃범호 '믿음의 야구'의 본질 → "변화를 줘서 올바르지 않은 생각을 갖게 된다면"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.