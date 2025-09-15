스포츠조선

식사 때 소금 '항상 첨가', 난청 위험 최대 23% 높아

기사입력 2025-09-15 12:21


자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 경북대병원 이비인후과 정다정 교수 연구팀은 영국 바이오뱅크(UK Biobank)의 대규모 인구 코호트 자료를 활용한 연구에서 식사 시 소금을 자주 첨가하는 습관이 난청 발생 위험을 높인다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 40~69세 성인 약 49만 명을 대상으로 장기간 추적 조사한 결과, 식사 시 소금을 '항상 첨가'하는 사람은 '거의 하지 않는' 사람보다 난청 발생 위험이 약 23% 높다는 사실을 확인했다. 특히 이 연관성은 60세 미만의 비교적 젊은 연령층, 남성, 그리고 당뇨병이나 고혈압이 없는 집단에서 더욱 뚜렷하게 나타났다.

기존 연구들은 소금 섭취와 청력 손상 간의 연관성을 탐색한 연구들은 있었으나, 소규모 연구 위주로 진행돼 일관된 결론에 도달하지 못했다. 이번 연구는 세계 최대 규모의 코호트 데이터를 기반으로 소금 섭취 빈도와 난청 위험 간의 인과적 단서를 제시한 최초의 연구라는 점에서 학문적, 임상적 의미가 크다.

정다정 교수는 "이번 연구는 소금 섭취 습관이 난청 발생에 영향을 미칠 수 있음을 보여준 결과로, 단순한 식습관 개선을 통해 청력을 보존할 수 있는 가능성을 제시했다는 점에서 난청 예방에 대한 공중보건학적 의의가 크다"고 밝혔다.

이번 성과는 향후 난청의 예방 전략 마련과 맞춤형 영양치료 가이드라인 개발에 기여할 수 있는 중요한 근거를 제공하며, 국제학술지인 '영양, 건강과 노화(The Journal of Nutrition, Health Aging Elsevier / Impact factor 4.7) 최신호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




왼쪽부터 경북대병원 이비인후과 정다정 교수, 경북대학교 의과대학 면역학교실 서인철 교수, 경북대병원 생명의학연구원 한영지 연구원, 경북대병원 이비인후과 이규엽 교수

