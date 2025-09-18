스포츠조선

곰이 절벽 아래로 등산객 밀어…떨어지던 카메라 참혹한 영상 촬영

기사입력 2025-09-18 09:43


곰이 절벽 아래로 등산객 밀어…떨어지던 카메라 참혹한 영상 촬영
사진출처=더 선

[스포츠조선 장종호 기자] 곰의 습격을 받은 남성이 절벽 아래로 추락해 사망하는 생애 마지막 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.

더 선 등 외신들에 따르면 지난 6월 61세 남성 크리스토스 스타브리아니디스는 친구 디미트리스, 그리고 반려견과 함께 그리스에 있는 프락토스산을 등산하고 있었다.

그러던 중 갑자기 나타난 야생 곰 한 마리와 맞닥뜨렸다.

영상을 촬영하던 스타브리아니디스는 곰을 향해 "어디 가니? 이리 와!"라고 불렀다. 그는 곰이 가까이 올 경우를 대비해 친구에게 페퍼 스프레이를 던져달라고 요청하기도 했다.

곰이 머뭇거릴 때 스타브리아니디스는 기침을 하기 시작했고, 이를 들은 곰이 갑자기 그를 향해 돌진했다.

곰은 그를 밀쳐 절벽 아래로 떨어뜨렸고, 그의 카메라는 공중에서 회전하며 추락 장면을 기록했다.

부검 결과, 그는 낭떠러지 아래에 떨어지면서 바위에 머리를 부딪혀 숨진 것으로 확인됐다.

디미트리스는 당시 상황에 대해 "곰이 스타브리아니디스 앞까지 다가왔을 때 너무 놀라 아무 반응도 못 했다"고 덧붙였다.


이후 반려견이 짖자 곰은 공격을 멈추었고, 그 틈을 이용해 디미트리스는 페퍼 스프레이를 꺼내 곰을 쫓아냈다.

사고 직후 그는 친구의 생존 여부를 확인하려 외쳤지만, 아무런 반응이 없었다고 전했다.

이 비극적인 사고는 야생 동물과의 접촉이 얼마나 위험할 수 있는지를 다시금 일깨우며, 등산 시 경각심과 안전 장비의 중요성을 강조하고 있다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

54세 이영애, 처음 밝힌 속내 "부작용 많아 내 얼굴 보기 싫어, 촬영 거부하기도" ('질문들')

3.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

블랙핑크 리사라 소화가능…'부국제' 치골 노출 드레스, 워스트냐 베스트냐[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

3.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

이제 저지만 치면 돼! 1998년-2001년과는 질적으로 다른 4인조, 60홈런 기대감도 상승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.