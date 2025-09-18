스포츠조선

[경륜경정]KTX 광명역 평화 마라톤 대회서 불법도박 예방 활동 실시

기사입력 2025-09-19 06:35


◇사진제공=국민체육진흥공단

경륜경정총괄본부가 지난 14일 광명시 일대에서 열린 'KTX 광명역 평화 마라톤' 대회에서 불법도박 예방 캠페인을 시행했다.

스마트폰 보급의 확대 등으로 시민들이 온라인 불법도박에 쉽게 노출되고 있고, 이에 따른 각종 문제가 야기 됨에 따라 불법도박 예방과 근절이 사회적 화두로 떠오르고 있다. 이러한 사회적 문제 해결에 동참하고자 경륜경정총괄본부는 지속적으로 불법도박 예방 캠페인을 벌이고 있으며, 이번에도 7500여명의 시민이 참가한 대형 스포츠 대회를 찾아 불법도박 예방 캠페인을 벌였다. 행사 참가자를 대상으로 불법도박 근절 서약, 불법도박 신고센터 안내 등을 하였으며, 참가자들은 스포츠의 즐거움과 함께 불법도박에 대한 인식을 제고하는 시간을 가졌다. 경륜경정총괄본부 임직원들은 마라톤 대회에 직접 참가, 달리면서 쓰레기를 줍는 '쓰담 달리기(플로깅)' 행사를 펼치기도 했다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "앞으로도 대형 스포츠대회 등 지역행사 등에서 불법도박 예방활동과 각종 봉사활동을 꾸준히 실천할 예정이다. 지역사회 일원으로서 책임감 있는 역할을 하겠다"고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



