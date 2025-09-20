스포츠조선

[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 21일 일요일 오늘의 띠별 운세 (음력 7월 30일)

기사입력 2025-09-21 07:00


[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 21일 일요일 오늘의 띠별…



쥐띠 : 용 머리에 뿔이 돋아나니 머지 않아 승천하게 될것입니다.

60년생 : 일에 있어서 처음에는 비록 힘이 들지라도 나중에 집에 기쁨이 가득할것입니다.

72년생 : 어떤한 이유로든 여행을 떠나십시요.

84년생 : 취업을 할려면 남쪽에 원서를 내십시요, 귀인의 도움으로 합격할것입니다.

96년생 : 땅을 파서 금을 캐내니 마침내 형통할 운입니다.

소띠 : 머뭇거릴 시간이 없습니다. 좋다면 무조건 밀고 나가십시요.

61년생 : 대수롭지 않게 생각한 병이 관리를 잘못하여 합병증을 유발 하기도 합니다.


73년생 : 사업은 과감한 결단성과 놀라운 추진력이 있어야만 대성할 수 있습니다.

85년생 : 느긋한 행동 또한 퇴보를 불러일으키는 요인임을 알아야 합니다.

97년생 : 옛 친구들과 우연히 만나 즐거운 시간을 보내게 됩니다.

범띠 : 화술이 뛰어나니 사람들이 주변에 많습니다.

62년생 : 누구나 어려움은 한 번쯤 겪게 되나 어떻게 벗어나는 가가 중요합니다.

74년생 : 구설수를 많이 듣게 되니 주의하고 기대했던 만큼은 충족시킬 수는 없습니다.

86년생 : 주위에서 시끄러운 말썽 등 많은 구설수에 시달리게 되니 오래 시간을 끌수록 불리 합니다.

98년생 : 갑갑하고 길이 보이지 않는 듯하여 조바심이 날 수 있습니다.

토끼띠 : 주위의 유혹이나 어려운 상황에 놓이게 됩니다.

63년생 : 어떤 운이든 흐름이니 좋은 흐름의 시기를 알고 나아가면 막힘이 없겠습니다.

75년생 : 욕심을 버리고 지금의 상황에 만족하는 지혜가 필요한 때입니다.

87년생 : 앞으로 지금보다 어려운 일이 더 많을 것입니다.

99년생 : 크게 운이 좋아지거나 나빠 지지 않고 조금씩 나아집니다.

용띠 : 푸른 소나무와 대나무는 그 절개를 잃지 않습니다.

00년생 : 한가지 뜻을 세워놓고 그 마음이 변하지 않으니 반드시 뜻을 이룰 것입니다.

64년생 : 도와주는 사람이 있으니 소망하는 일을 이룰 수 있습니다.

76년생 : 재물 운이 좋으니 사소한 계획도 성공합니다.

88년생 : 주변 사람들이 모두 나를 이롭게 합니다.

뱀띠 : 운이란 바란다고 해서 되는 것이 아니니 운이 없다고 한탄하지 마십시요.

01년생 : 급하다고 하여 조급하게 서두르거나 당황하면 손해를 봅니다.

65년생 : 구설수에 오르게 됩니다.

77년생 : 하고자 하는 일의 결실이 나의 뜻과 맞지 않아 마음이 조급해집니다.

89년생 : 몸이 아픈 것도 서러운데 마음까지 상처 받게 되니 이 얼마나 서러운가?

말띠 : 앞으로 나아가려 할수록 더욱 어려워지는 형상입니다.

02년생 : 잘 이루어지지 않을 것 같은 일들이 조금씩 원만하게 풀려 나갑니다.

66년생 : 새로운 사업구상을 하지 말고 본업에 충실하는 것이 좋습니다.

78년생 : 건강하던 사람이 아프면 병이 오래 갈수가 있습니다.

90년생 : 여행을 떠나 무언가 많은 것을 얻으려 하지만 얻는 것이 없습니다.

양띠 : 모든 일이 꼬이고 막혀 갑갑하고 괴로운 심경입니다.

55년생 : 사악한 마음은 절대 금물입니다.

67년생 : 작은 소원도 지성 으로 기도하면 이루어 지겠습니다.

79년생 : 취업하려면 시기가 좋지 않다 좀 더 기다려 보십시요.

91년생 : 하던 일 정리하고 새로 시작하는 운입니다.

원숭이띠 : 한가지의 뜻을 가지고 초지일관하면 그 뜻을 완전하게 이룬다.

56년생 : 직업은 자신의 능력에 맞지 않는 곳을 찾다 보면 멀게만 느껴질것입니다.

68년생 : 가까운 거리를 짧은 시간에 여행을 다녀오는 것이 좋습니다.

80년생 : 귀인이 서로 도와주니 그 가운데 이익이 있습니다.

92년생 : 많은 이득이 따르는 계약 건이 체결됩니다.

닭띠 : 기상을 펄쳐 보이려 하지만 주위 여건이 귀하를 만족시키지 못합니다.

57년생 : 자금회전이 어려워 전전긍긍하면서 날을 보냅니다.

69년생 : 실력을 인정받기가 어려워 취업이 걱정됩니다.

81년생 : 취직하고자 하면 남쪽으로 원서를 내십시요. 합격할것입니다.

93년생 : 위에서는 귀하의 공로를 인정하여 포상을 구상하게 될것입니다.

개띠 : 너무 커다란 욕심을 부린다면 오히려 화를 부를 수 있습니다.

58년생 : 복잡한 문제로 마음이 불편할 텐데 마음을 편히 갖고 안정을 취함이 좋습니다.

70년생 : 무리하게 사업을 확장하려 하지 말고 현재의 상태를 유지하십시요.

82년생 : 이미 약속되어 있는 여행이라면 몰라도 일부는 여행을 떠나지 않는것이 길합니다.

94년생 : 귀하의 경험과 직감이 귀하를 성공의 길로 인도하게 됩니다.

돼지띠 : 어려운 상황이겠으니 혼자의 힘으론 할 수가 없습니다.

59년생 : 남쪽에 귀인이 있으니 도움을 받는다면 희망이 생길 것입니다.

71년생 : 헛된 욕심을 버리세요. 공연한 일로 눈코 뜰새 없이 바쁘겠습니다.

83년생 : 창업을 준비한다면 아직은 기초 준비과정이니 무리하게 시작하지 마십시요.

95년생 : 이름을 대기만 하면 모르는 사람이 거의 없을 정도로 유명한 회사에 당당히 취직됩니다.



