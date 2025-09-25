[경마]2025 은퇴경주마 승마대회 결승전 개최

기사입력 2025-09-26 04:20


[경마]2025 은퇴경주마 승마대회 결승전 개최
◇사진제공=한국마사회

마사회가 26~28일 렛츠런파크 서울에서 '2025 은퇴경주마 승마대회' 결승전을 개최한다.

이번 대회는 지난 4월 상주국제승마장에서 열린 1차 대회와 7월 장수국제승마장에서 열린 2차 대회에서 우수한 성적을 거둔 은퇴경주마들이 최종 기량을 겨루는 무대다. 이번 결승전을 통해 은퇴경주마들의 노력과 성취가 집대성되며, 경주마로서의 삶을 마친 말들이 새로운 도전과 기회를 이어가는 장이 마련된다.

이번 결승전은 단순한 경쟁 이상의 의미를 담고 있다. 빠른 속도와 승부의 상징이었던 경주마들이 은퇴 후 승용, 교감, 치유의 동반자로서 인간과 함께 살아갈 수 있음을 보여주는 자리이자, 은퇴경주마 복지의 필요성과 가치를 국민에게 널리 알리는 계기가 될 전망이다.

행사는 서울경마공원 88승마장과 86승마장 일대에서 무료로 진행되며, 현장에서는 다양한 체험과 부대 행사도 마련된다. 명예경주마 '동반의강자', '터프윈', '당대불패', '클린업조이'의 관람부스가 운영돼 방문객들은 추억의 명마와 직접 교감하고 기념 사진을 남길 수 있다. 이와 함께 가족 단위 관람객을 위한 말 산업 체험 프로그램도 다채롭게 준비될 예정이다.

행사와 연계한 기부 프로그램도 마련됐다. '馬(마)이러브 쿠폰'(1000원) 판매 수익금은 전액 더러브렛 복지기금에 기부되며, 구매자에게는 추첨을 통해 다양한 경품이 제공된다. 마사회는 이번 결승전과 기부 행사를 통해 은퇴경주마 복지 확대와 사회적 관심 증대를 도모한다는 계획이다.

정기환 마사회장은 "이번 결승전은 은퇴경주마들이 단순히 경주로를 떠난 존재가 아니라, 인간과 함께 새로운 삶을 살아갈 수 있다는 메시지를 전하는 무대"라며, "3일간 이어지는 대회와 풍성한 부대행사, 기부 프로그램을 통해 국민과 함께 은퇴경주마 복지의 새로운 장을 열어갈 것"이라고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

2.

유진, ♥기태영에 먼저 대시 고백 "전화번호 안 물어봤으면 결혼 못 했을 것" ('옥문아들')

3.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

4.

이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주심"

5.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

연예 많이본뉴스
1.

전유성, 병상서 장례 준비…"희극인장·수목장 원해"

2.

유진, ♥기태영에 먼저 대시 고백 "전화번호 안 물어봤으면 결혼 못 했을 것" ('옥문아들')

3.

유영재, 선우은숙 언니 성추행…징역 2년 6개월 확정 판결

4.

이효리 원장, 연희동 마더테레사 됐다 "인자한 눈빛과 손길로 어루만져 주심"

5.

고현정, '미스코리아 선' 출신의 위엄…세월 역행 미모

스포츠 많이본뉴스
1.

“‘목숨만 살려달라’는 말 듣고 싶냐” 강제 경질 위기 한국인 대반전...중국 리그 휩쓴다 '이달의 감독상'→1위 등극

2.

7연속 4사구 자멸→자력 우승 가능성 생겼다 "LG 경기 봤죠, 그러나…"

3.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 이런 선수였구나...미친 승부욕과 복수심 '친정팀 박살 예고'→"더비 경기 기다린다"

4.

비내리는 울산. LG-롯데전 열릴까. 나균안 팔꿈치 불편함으로 1군 말소[울산 현장]

5.

뒤죽박죽 LAD 불펜, '160.6㎞ 괴물' 사사키와 '은퇴 선언' 커쇼 끌어다 정리했다...선발 2명 구원등판 극약처방

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.