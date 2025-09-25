[경마]2025 은퇴경주마 승마대회 결승전 개최

|
마사회가 26~28일 렛츠런파크 서울에서 '2025 은퇴경주마 승마대회' 결승전을 개최한다.
이번 대회는 지난 4월 상주국제승마장에서 열린 1차 대회와 7월 장수국제승마장에서 열린 2차 대회에서 우수한 성적을 거둔 은퇴경주마들이 최종 기량을 겨루는 무대다. 이번 결승전을 통해 은퇴경주마들의 노력과 성취가 집대성되며, 경주마로서의 삶을 마친 말들이 새로운 도전과 기회를 이어가는 장이 마련된다.
행사는 서울경마공원 88승마장과 86승마장 일대에서 무료로 진행되며, 현장에서는 다양한 체험과 부대 행사도 마련된다. 명예경주마 '동반의강자', '터프윈', '당대불패', '클린업조이'의 관람부스가 운영돼 방문객들은 추억의 명마와 직접 교감하고 기념 사진을 남길 수 있다. 이와 함께 가족 단위 관람객을 위한 말 산업 체험 프로그램도 다채롭게 준비될 예정이다.
행사와 연계한 기부 프로그램도 마련됐다. '馬(마)이러브 쿠폰'(1000원) 판매 수익금은 전액 더러브렛 복지기금에 기부되며, 구매자에게는 추첨을 통해 다양한 경품이 제공된다. 마사회는 이번 결승전과 기부 행사를 통해 은퇴경주마 복지 확대와 사회적 관심 증대를 도모한다는 계획이다.
정기환 마사회장은 "이번 결승전은 은퇴경주마들이 단순히 경주로를 떠난 존재가 아니라, 인간과 함께 새로운 삶을 살아갈 수 있다는 메시지를 전하는 무대"라며, "3일간 이어지는 대회와 풍성한 부대행사, 기부 프로그램을 통해 국민과 함께 은퇴경주마 복지의 새로운 장을 열어갈 것"이라고 전했다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com