광동제약·제주개발공사, 제주삼다수 위탁판매 본계약 체결…2026~2029년 제주도외 전 지역 유통

기사입력 2025-09-25 16:38


광동제약·제주개발공사, 제주삼다수 위탁판매 본계약 체결…2026~2029…
　◇제주삼다수 도외지역 위탁판매 계약체결식에서 백경훈 제주특별자치도개발공사 사장(왼쪽)과 광동제약 최성원 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=광동제약

광동제약이 제주특별자치도개발공사와 제주도를 제외한 국내 전 지역의 제주삼다수 위탁판매 본계약을 체결했다.

9월 25일 오후 제주개발공사에서 진행된 계약 체결식에는 최성원 광동제약 회장, 백경훈 제주개발공사 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

제주개발공사에 따르면, 이번 계약은 지난 6월 5일부터 7월 24일까지 이어진 공개경쟁입찰 결과에 따른 것으로, 위탁사 선정 평가는 관련 규정에 따라 전원 외부 전문가로 구성된 심사위원단이 참여해 투명하고 공정하게 진행됐다. 제주개발공사는 지난 7월 30일 광동제약을 우선협상대상자로 선정한 뒤, 세부 협상 절차를 거쳐 최종 파트너로 확정했다.

이번 계약에 따라 광동제약은 2026년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지 4년간 제주도를 제외한 전국 대형할인점, 편의점, SSM(기업형 슈퍼마켓), 하나로마트, 온라인몰, B2B 등 온·오프라인 유통 채널을 통해 제주삼다수를 공급·판매하게 된다. 제주개발공사가 직접 운영하는 직영 온라인몰(삼다수앱)은 이번 계약 범위에서 제외됐다.

앞으로 양 사는 △전국 소비자 접점 강화 △디지털 유통 채널 다변화 △물류 효율화 △수출 활성화 △환경·ESG 경영 확대 등을 공동 과제로 추진할 계획이다.

한편 제주삼다수는 국내 생수 시장에서 40%대의 점유율을 기록하며 압도적인 1위를 유지하고 있다. 광동제약과 제주개발공사는 이번 계약을 통해 시장 리더십을 더욱 공고히 하고, 지속 성장을 위한 기반을 강화한다는 방침이다.

백경훈 제주개발공사 사장은 "제주삼다수는 한라산 단일수원지가 빚어낸 최고의 품질과 깔끔한 물맛으로 출시 이후 27년간 변함없는 사랑을 받아왔다"며, "이번 계약을 통해 광동제약과 함께 변화하는 소비자 니즈에 부응하며, 더 높은 소비자 만족을 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

최성원 광동제약 회장은 "신뢰받는 유통 파트너로서 제주삼다수의 시장 1위를 더욱 확고히 하고, 양사의 시너지를 통해 소비자에게 새로운 가치를 제공하겠다"고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

