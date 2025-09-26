직장상사에게 성폭행당한 여성, '산재'로 인정…"삶이 완전히 무너졌다"

기사입력 2025-09-26 09:59


직장상사에게 성폭행당한 여성, '산재'로 인정…"삶이 완전히 무너졌다"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 출장 중 상사에게 성폭행을 당한 뒤 해고된 여성이 '산업재해'로 공식 인정을 받아 화제다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 톈진시에 있는 자동차부품 회사 영업관리자인 41세 여성 A는 2023년 9월 직장상사 왕 모와 함께 저장성 항저우로 출장을 떠났다.

이때 고객과의 저녁 식사 후 술에 취한 A는 왕씨에게 끌려 호텔 방으로 옮겨졌고, 그곳에서 성폭행을 당했다.

이후 정신적 충격으로 외출이 어려워졌던 A는 회사로부터 '무단결근'을 이유로 2024년 4월 해고됐다. 같은 달, 왕씨는 강간 혐의로 징역 4년을 선고받았다.

현지 감정기관은 A가 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 앓고 있다고 진단했고, 지난해 말 톈진시 사회보장국은 그녀의 상태를 '산업재해'로 공식 인정했다. 이는 중국에서 성폭행 피해가 산업재해로 분류된 첫 사례다.

올해 초 노동중재기관은 회사 측에 113만 위안(약 2억 2000만원)의 보상을 명령했지만, A는 현재까지 2만 위안(약 400만원)만 받았다. 이에 그녀는 보상액을 200만 위안으로 상향해 회사를 상대로 민사소송을 제기했다.

최근 톈진시 진난구 인민법원에서 열린 재판에서 A는 성폭행을 당했던 당시 입었던 옷을 다시 입고 법정에 섰다.

그녀는 "그날은 굴욕의 날이었지만, 오늘은 정의를 위한 날"이라며 언론에 심경을 밝혔다.


이어 "사건 이후 악몽과 불면증에 시달리며 약물과 커피에 의존해 생활을 이어가고 있다"면서 "삶이 완전히 무너졌다"고 토로한 그녀는 같은 피해를 입은 여성들에게 "절대 자신을 탓하지 말라"고 전했다.

법원의 최종 판결은 아직 나오지 않았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

이경실, 故전유성 임종 직전 "김신영이 물수건 갈아가며 간호, 제자로서 정성 다했다"

3.

문원, 눈물로 자책 "♥신지 약 먹은지 몰랐다, 대인기피증 생겨"[SC리뷰]

4.

슈, S.E.S 자료화면서 모자이크 굴욕…상습도박 후 후폭풍 여전

5.

유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 故전유성 마지막 회상 "십자가 꼭 쥐고 성경 읽어, 천국서 다시 만나요"[전문]

2.

이경실, 故전유성 임종 직전 "김신영이 물수건 갈아가며 간호, 제자로서 정성 다했다"

3.

문원, 눈물로 자책 "♥신지 약 먹은지 몰랐다, 대인기피증 생겨"[SC리뷰]

4.

슈, S.E.S 자료화면서 모자이크 굴욕…상습도박 후 후폭풍 여전

5.

유진, 2년째 쉬는 ♥기태영 부동산 비법 공개 "재테크 달인으로 등극" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

'격변의 1위 싸움' 한화 잡았다! 이제 LG전 남았다…"오해받을 소지 만들 생각 없다"

2.

[속보]'맞아요, 오늘도 없습니다' LAD 김혜성 실망스러운 주루사→10G 연속 선발제외 충격. PS 출전도 먹구름

3.

'흥민이 형, 대체 어떻게 한거야!' 날개 없이 추락하는 뮌헨맨→'완전 영입' 프랭크 의사 없었나

4.

16승·200K 최강 외인을 끌어내렸다…"오늘 주인공은 내가 아닌데"

5.

부드럽게 퍼올려 우중간 수영장에 풍덩! 오타니 54호포 개인최다 타이...지구 우승 확정 LAD 8-0 ARI

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.