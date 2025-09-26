눈 부상 입은 버스 기사 침착 대응…다리 아래 강물, 참사날 뻔

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 버스기사가 운전 중 눈 부상을 입고도 침착하게 대처해 승객들의 목숨을 살려 화제다.
앞이 보이지 않는 위기의 순간, 그는 침착하게 비상등을 켜고 감각적으로 도로 갓길에 버스를 세웠다. 당시 버스는 다리를 건너고 있었고, 다리 아래는 강물이 흐르고 있어 자칫하면 대형 사고가 발생할 뻔한 상황이었다. 버스 승객은 16명으로 알려졌다.
한 승객은 "갑자기 '쾅' 소리가 났고 유리를 뒤집어쓴 기사가 부상을 당했음에도 침착하게 대응해 승객들의 목숨을 살렸다"고 전했다.
또한 그는 회사와 경찰에 이를 알리고 도움을 요청했다.
현장에 도착한 버스 회사 관계자는 차가 다리 위 갓길에 안전하게 주차되어 있는 것을 보고 리 기사의 침착한 대응을 확인했다.
병원으로 긴급 이송된 리 기사는 오른쪽 안구가 파열되었다는 진단을 받았다.
치료를 받는 중간에도 그는 "승객들은 모두 무사하냐?", "차는 제대로 주차 되었느냐?"라고 물었으며 "모두 안전하다"는 답을 듣고 나서야 안도를 했다. 한편 경찰은 사고를 일으킨 철근의 소재에 대해 조사 중이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com