서양보다 발병률 높은 국내 위암, '이것' 때문?…가족력 있으면 40세 …

[스포츠조선 장종호 기자] 2024년 발표된 중앙암등록본부 자료에 따르면 2018년~2022년 위암의 5년 상대생존율은 78.4%로, 2001년~2005년과 비교했을 때 20.4%p 상승한 것으로 나타났다.
◇초기엔 특이 증상 없고, 다른 위장 질환과 구분 어려워
초기 위암의 80% 이상은 특별한 증상이 나타나지 않는다. 10% 정도에서는 속쓰림 증상을 느끼는데, 위염이나 위궤양 등 다른 위장 질환과 구분하기가 어려워 암이 어느 정도 진행된 뒤에야 진단되는 경우가 많다. 3기나 4기까지 진행이 된 후에야 구토를 하거나 배가 쉽게 부르며 고형식을 먹기 힘들어지는 등의 증상이 나타나며, 이때가 되면 체중이 감소하고 식욕이 없고 쉽게 피곤해진다. 암에서 피가 나는 경우 검은 변과 토혈, 이로 인한 빈혈이 나타나기도 있다.
위암은 어느 한 가지 요인에 의해서 발생하기 보다는 여러 요인들이 복합적으로 작용해 발생한다.
세계보건기구(WHO)로부터 발암물질로 분류된 헬리코박터 파일로리균에 감염된 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 위암에 걸릴 확률이 약 2~3배 높은 것으로 알려져 있다.
식생활도 영향을 미치는데 짠 음식을 많이 섭취하게 되면 위벽이 손상되고 발암물질로 알려진 질산염화합물이 생성돼 위벽이 발암물질에 노출되며 위암 발생을 증가시키는데, 최대 4배까지도 위암 발생 위험을 증가시키는 것으로 알려져 있다.
또한 음식이 타면서 생성되는 헤테로사이클릭아민과 벤조피렌 등의 작용에 의해 정상 세포의 돌연변이가 유도되어 위암 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있다. 흡연과 음주도 약 2배 가량 위암 발생 위험을 높이며, 위암 가족력이 있는 사람은 가족력이 없는 사람보다 위암 발생률을 2배 증가시키므로 가족 중에 위암 환자가 있는 경우에는 더욱 암 검진에 신경 쓰는 것이 좋다.
◇남성, 여성보다 발병률 2배 높아
성별로 분석하면 남성이 여성에 비해 발병률이 2배 가량 높은데, 여성의 경우 특정한 세포형태의 위암 발병이 높아 여성 호르몬이 위암의 발생과 진행에 영향을 주는 것으로 분석되고 있다. 또한 남성 흡연율이 여성보다 높은 것도 발병률 차이에 영향을 미치는 것으로 보고 있다.
위암의 발생은 지역적 특징이 강하며, 서양보다 동아시아, 특히 우리나라에서 위암의 발생이 높은데 이것은 세계보건기구의 하루 권장 소금 섭취량인 5g을 뛰어넘는 성인 소금 섭취량(하루 평균 12.5g)과 헬리코박터균 감염 등의 식생활 등이 주요 원인으로 분석되고 있다.
◇초기는 내시경으로 치료 가능
위암의 병기는 1-4기로 나누어지며 각각의 병기는 복잡하게 세분화되어 있다. 통상적으로 초기 위암이라 부르는 1기 위암 중 암이 점막층에 국한되어 있고 분화도가 좋고 궤양이 없으며 크기가 2cm 이내로 작은 경우에는 위 절제 없이 내시경적 점막하절제술(ESD)을 통해 치료가 가능하다.
내시경적 점막절제술로 치료가 가능한 환자를 제외하고 80% 가량의 환자는 위 절제와 주위 림프절 절제가 표준 치료법이다.
수술은 현재까지 위암의 가장 기본적인 치료 방법으로, 위암이 다른 곳으로 퍼지지 않고 위와 그 주위의 국소 림프절에 국한되어 있을 때, 즉 수술로써 모두 제거할 수 있는 범위 안에 있을 때 수술을 시행한다.
위암 수술의 목표는 암을 완전히 절제하면서도, 주변 장기들을 보존해 절제 이후에도 식생활과 영양 섭취에 가능한 한 문제가 없도록 하는 것까지 포함된다. 위암 치료에는 복강경 수술이 점차 개복 수술을 대체하고 있다. 복강경 수술은 개복 수술과 같은 범위의 위와 림프절 절제를 할 수 있으면서도 상처가 작아 통증이 적고 회복 기간이 짧다는 것이 가장 큰 특징이다.
기존에는 초기 위암에서만 복강경 수술이 시행됐으나, 최근 연구 결과들에서는 진행성 위암에서도 개복과 비슷한 생존율을 보여주며 초기 통증 조절에 뛰어난 효과를 보여주고 있어 복강경 수술이 표준 수술로써 인정받고 있다. 또한 로봇을 활용한 수술 방법도 생존율에 큰 차이가 없고, 합병증을 낮추는데에도 효과가 있다고 알려져 있다.
◇예후 나쁜 복막 전이, 복강 내 항암 및 전신 항암치료 병행
2기 이상의 위암은 수술 후 항암치료가 표준치료이며, 위 주변 림프절이 아닌 멀리 떨어진 곳의 림프절까지 전이가 되었거나, 복막에 파종이 되었거나, 간·폐·뼈 등 다른 장기로 전이된 경우에는 항암화학요법을 시행한다. 복막 전이는 위암 4기 환자의 40%에서 발생하는데 중앙 생존기간이 2~9개월에 불과할 정도로 예후가 좋지 않다.
복막 전이는 원발 부위인 위벽이나 전이된 림프절을 뚫고나와 복강 내로 흩어진 암세포로 인해 발생하며, 소화 및 식이기능 저하, 통증, 황달 등 다양한 합병증을 유발한다.
고대구로병원 위장관외과 서원준 교수는 "복막 전이 위암은 기존 전신 항암제를 사용하더라도 복강 내 약물 농도가 낮아 치료 효과에 한계가 있고, 장폐색이나 악성 복수 등 여러 합병증으로 삶의 질이 극도로 저하되는 문제가 지속돼 왔다. 이에 최근에는 복강 내에 직접 항암제를 투여하는 '복강 내 항암요법'에 대한 임상연구가 활발히 진행되고 있다"며 "최근 고대구로병원 위암팀이 진행한 연구에 의하면 '복강 내 항암요법'을 '전신 항암제'와 병용하여 사용한 2상 연구에서 6개월 무진행 생존율이 82.6%로 나타나 기존 전신 항암요법의 6개월 무진행 생존율(30%) 대비 2.7배 뛰어난 효과를 보였다"고 말했다. 현재 고려대 구로병원주도로 국내 여러 기관이 3상 연구에 참여하고 있어 그 결과가 기대되고 있으며, 국제적으로 그 결과를 기다리고 있는 중요한 임상 연구이다.
◇가족력 있으면 40세 이전에도 검진 받아야
최근에는 젊은층에서도 적잖이 위암이 발견되고 있는데, 젊은 나이의 환자들은 국가 조기 검진의 대상자가 되지 않거나 40세 이상으로 조기 검진의 대상이 되더라도 내시경을 시행하지 않는 경우가 많다.
서원준 교수는 "젊은 층에서는 자신의 증상을 간과하는 경우가 많아 위암이 진행된 후에 진단되는 경우가 많다. 단순한 복통이나 소화불량도 소홀히 여기지 말고 내시경 검사를 통해 정확한 원인을 확인해 보는 것이 바람직하다"고 말했다.
특히 가족력이 있으면 40세 이전이라도 내시경 검사를 하는 것이 필요하다. 조기 검진을 통해 전이가 없는 상황에서 초기에 발견하면 젊은 환자에게 발생한 암이라고 하더라도, 치료의 기회가 남아있을 가능성이 커지기 때문에 조기에 발견하고 빨리 치료한다면 완치 가능성도 그만큼 높다.
흡연이나 평소 음식을 짜게 먹는 습관이 위암 발생 가능성을 높이므로 가급적 삼가고, 이러한 습관을 가진 사람들은 조기에 내시경 검사를 받아보는 것이 좋다. 또한 음식을 싱겁게 먹고, 채소와 과일을 많이 섭취하며 탄 음식이나 질산염 화합물이 포함된 음식을 삼가는 식습관을 갖고 꾸준한 운동을 하는 것이 가장 좋은 예방법이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
