돌아가신 어머니가 전 재산 1억원 성형에 지출?…가족들 "환불해야"

기사입력 2025-10-13 11:30


돌아가신 어머니가 전 재산 1억원 성형에 지출?…가족들 "환불해야"
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 돌아가신 어머니가 평생 모은 약 1억원을 성형 시술에 지출한 것으로 드러나 아들이 전액 환불을 요구하고 나섰다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 베이징에 거주하던 70대 여성 A씨는 지난 6월 세상을 떠났다. 이후 아들 옌씨는 유품을 정리하던 중 충격적인 사실을 알게 됐다.

어머니의 휴대전화에는 '추이추이(Cuicui)'라는 낯선 인물과 주고받은 수십 건의 메시지와 부재중 전화가 가득했고, 이를 통해 어머니가 최근 3년간 베이징의 한 미용·성형 전문업체에 총 48만 위안(약 9600만 원)을 지출한 것으로 밝혀졌다.

옌씨는 어머니가 평소 월 6000위안(약 120만 원) 미만의 연금으로 검소하게 살아왔으며, 안면마비를 앓아 평생 화장을 하지 않았던 분이라고 밝혔다. 그런 어머니가 3년간 20차례가 넘는 성형 시술을 받았다는 사실에 그는 큰 충격을 받았다.

특히 단 두 달 사이에 20만 위안 이상을 지출한 기록을 확인하며 "이런 분에게 성형을 권유한 것은 악의적인 행위"라며 분노를 표했다.

또다른 의문점은 어머니가 생전에 '추이추이'에게 여러 차례 환불을 요청했지만, 모두 거절당했다는 것이다.

옌씨는 직접 업체에 환불을 요구했지만, 업체 측은 "이미 시술이 완료돼 환불은 불가능하다"는 입장을 고수했다.

그는 "내가 바라는 건 전액 환불"이라며 "무엇보다 노부모를 둔 가족들이 자주 연락해 이런 피해를 막았으면 좋겠다"고 호소했다.


이번 사건은 중국 내 미용·성형 산업의 허술한 규제 실태가 다시 드러났다는 것이다.

중국 당국은 불법 시술 단속을 강화하고 있지만, 여전히 기준이 모호해 피해 사례가 잇따르고 있다.

네티즌들은 "노인을 대상으로 한 사기극", "노인에게 외모 강박을 심어주는 사회가 문제", "3년간 가족이 몰랐다는 점도 안타깝다. 성형업체가 그녀의 정서적 위안처였을지도 모른다" 등의 댓글을 게시하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

스포츠 많이본뉴스
1.

가슴이 웅장해진다. '161㎞ 22세 선발→158㎞ 20세→157㎞ 왼손 19세→156㎞ 19세→161㎞ 21세 마무리' 이 정도면 일본도 놀라겠다[SC포커스]

2.

'이강인 오라! 애스턴빌라는 진심' 英 현지매체 비중있는 전망, 겨울 이적시장 때 큰 변화→PSG 반대가 최대변수

3.

1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]

4.

"한국 선택한 옌스, 브라질에 대패!" 독일 매체 또다시 공격 시작→"옌스의 꿈 악몽 같은 현실로 끝났다"

5.

'NLCS 로스터? 애매하긴 해' 활용도 떨어지는 '아드레날린 러너' 김혜성, 다저스 챔피언십시리즈 탈락인가, 잔류인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.