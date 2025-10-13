롯데관광개발, 7년만의 한중일 크루즈 상품 출시 "내년 5월, 부산 출항…

|
롯데관광개발이 2026년 5월 부산에서 출항해 상하이와 사세보를 기항하는 한중일 크루즈 상품을 출시했다고 13일 밝혔다.
크루즈 여행은 새로워진 '코스타 세레나호'와 함께 한다. 한국에서 출항하는 크루즈 중 가장 큰 규모를 자랑하는 '코스타 세레나호'는 올 11월부터 전면 리뉴얼에 들어가 한층 세련된 인테리어와 현대적인 시설로 거듭난다. 롯데관광개발이 '코스타 세레나호'와 인연을 맺은 2018년 이후 첫 리뉴얼이다.
롯데관광개발은 내년 크루즈 상품을 올해 11월 30일까지 예약하는 이들에 한해 1인 40만 원 할인 혜택을 제공한다. 롯데관광 크루즈 이용 경험이 있는 고객에게는 1인 10만 원 추가 할인을 하는 재구매 감사 이벤트도 진행된다.
롯데관광개발 관계자는 "7년만에 부활한 한중일 크루즈와 스테디셀러인 북해도 크루즈에 대한 기대가 크다"며 "14년간의 전세선 크루즈 운영 노하우를 바탕으로 새로운 노선과 기항지를 지속적으로 확대해 크루즈 관광 시장의 활성화를 이끌어가겠다"고 말했다.
