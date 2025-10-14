'치맥페스트', 미국 첫 행사 2만여 방문객 대성료…"케데헌 열풍 잇는 K-페스티벌 인기"

기사입력 2025-10-14 11:16


'치맥페스트', 미국 첫 행사 2만여 방문객 대성료…"케데헌 열풍 잇는 …
치킨과 맥주, 그리고 K-컬처가 어우러진 '치맥페스티벌'이 지난 10일(현지시간) 미국에서 첫 선을 보이자 현지 방문객들의 뜨거운 반응 속에 지역 사회의 이목을 집중시켰다. 사진제공: 참컴USA

"평소 한국 문화에 관심이 많았는데 미국에서 이렇게 한국 음식과 음악, 뷰티를 한자리에서 접할 수 있는 대규모 행사가 열려 정말 행복하다."

치킨과 맥주, 그리고 K-컬처가 어우러진 '치맥페스티벌'이 지난 10일(현지시간) 미국에서 첫 선을 보이자 현지 방문객들의 뜨거운 반응 속에 지역 사회의 이목을 집중시켰다.

참컴USA와 링크원이 공동 설립한 'CHIMAC-FEST LLC'는 10일부터 12일까지 '2025 치맥페스트(CHIMAC-FEST with K-Food Expo)'를 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰(Westminster Mall)에서 개최했다.

오렌지카운티를 비롯해 어바인, 부에나파크 등 주요 도시 인사들이 대거 참석하는 등 3일간 2만여 명이 내방해 대성황을 이뤘다. 현지 언론과 SNS 등에서 "케데헌 열풍에 이어 한국 치맥이 미국에 상륙했다"는 반응이 이어졌다.

행사장은 K-팝 EDM 사운드와 함께 흥겨운 분위기였으며, 한국 문화에 익숙한 20대는 물론 40~50대 현지 방문객들도 한국 치킨과 맥주의 조화에 연신 감탄을 나타냈다.

이번 행사의 메인 스폰서인 하이트진로 아메리카는 '테라-진로(Terra-Jinro)' 대형 부스를 마련해 미국 소비자들에게 한국 맥주의 깊은 맛과 브랜드 가치를 생생하게 전하며 큰 호응을 이끌어냈다.


'치맥페스트', 미국 첫 행사 2만여 방문객 대성료…"케데헌 열풍 잇는 …

치 찰리 응우엔(Chi Charlie Nguyen) 웨스트민스터시 시장(왼쪽에서 여섯 번째)이 축사하는 모습(왼쪽에서 여섯 번째). 사진제공: 참컴USA
K-뷰티 부스에서도 뜨거운 관심이 이어졌다. 프리미엄 헤어기기 브랜드 '글램팜'의 부스에서는 현지 미용사가 직접 제품을 시연하며 방문객들에게 어울리는 스타일링을 제안해 호응을 얻었다.

또한 하림의 오징어라면과 과자, 건강식품 등을 증정하는 이벤트가 마련돼 방문객들의 즐거움을 더했다.


치 찰리 응우엔(Chi Charlie Nguyen) 웨스트민스터시 시장은 치맥페스트 주최 측에 감사장을 전하면서 "이 도시에서 이렇게 뜻 깊은 행사가 열리게 돼서 너무나 기쁘게 생각하며 이번 기회를 통해 문화 교류가 더욱 활성화되길 기대한다"며 "한국 문화를 직접적으로 느낄 수 이번 행사에 좀 더 많은 사람들이 방문하길 기대하며 다시 한 번 이번 행사를 기획한 주최 측에 감사 인사를 전한다"고 말했다.

부스 참여 업체는 "과연 미국에서 치맥페스트가 관심을 받을 수 있을까 의구심도 들었지만 막상 뚜껑을 열어보니 미국에서 한국의 인기가 대단하다는 것을 새삼 느낄 수 있었다"며 "이번 행사가 미국 시장에서 자사의 제품을 테스트하고 알리는 매우 좋은 기회가 됐다"고 말했다.

20대 한 방문객은 "미국에서 성인들이 이렇게 자유를 만끽할 수 있는 행사가 많지 않은데 너무나 즐거운 시간을 보낼 수 있었다"며 "이번 기회로 한국 치맥페스트가 더욱 자주 열리길 기대한다"고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

4.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

5.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

4.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

5.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 역사를 뒤흔든다' 이강인, 950억 '유레카'...손흥민의 2배→김민재까지 넘을 초대형 이적 예고

2.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

3.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

4.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

5.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.