[공식] 정성일, 9년만 이혼 "귀책無· 아들 양육 함께"

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 정성일이 결혼 9년만에 이혼을 공식화했다.

정성일 소속사는 14일
정성일 배우는 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭하여 결혼 생활을 마무리하기로 하였습니다"라며 "이 과정에서 귀책사유가 아닌 서로 간의 원만한 합의에 따라 이루어진 결정인만큼 왜곡되거나 추측성 보도는 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다"라고 공식입장을 밝혔다.

이어 "비록 법적 관계는 정리되었지만 각자의 길을 응원하며, 아이의 양육에 대해서는 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있습니다"라며 "정성일 배우는 앞으로도 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다할 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드리겠습니다"라고 부탁했다.

한편 정성일은 비연예인과 9년만에 합의이혼했으며 슬하에 아들을 하나 두고 있다.

2002년 영화 'H'로 데뷔한 이후, 주로 연극과 뮤지컬 무대에서 활동해온 정성일은 영화 '경관의 피'부터 드라마 '경이로운 소문', '비밀의 숲 2' 등에서도 묵직한 존재감을 드러내며 차근차근 영역을 넓혀왔다.

이후 2023년 더 글로리에서 하도영 배역을 맡고 국내 및 해외 인지도가 크게 상승했으며, 지난 1월 공개된 디즈니플러스 시리즈 '트리거', 지난 9월에는 스크린 첫 주연작인 영화 '살인자 리포트'를 선보였다. 차기작은 디즈니플러스 시리즈 '메이드 인 코리아'다.

이하 정성일 배우 관련 공식입장

엑스와이지 스튜디오입니다.


당사 배우 정성일 씨 관련 공식 입장을 전해드립니다.

정성일 배우는 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭하여 결혼 생활을 마무리하기로 하였습니다.

이 과정에서 귀책사유가 아닌 서로 간의 원만한 합의에 따라 이루어진 결정인만큼 왜곡되거나 추측성 보도는 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다.

비록 법적 관계는 정리되었지만 각자의 길을 응원하며, 아이의 양육에 대해서는 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있습니다.

정성일 배우는 앞으로도 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다할 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

