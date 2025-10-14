정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 정성일이 결혼 9년 만에 파경을 맞았다.
정성일은 2002년 영화 'H'를 통해 데뷔 후 '경관의 피', '경이로운 소문', '비밀의 숲 2' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특히 오랫동안 무명 시절을 겪은 정성일은 2023년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 많은 인기를 얻으며 무명을 끝냈다.
<이하 정성일 이혼 공식입장 전문>
안녕하세요. 엑스와이지 스튜디오입니다.
당사 배우 정성일 씨 관련 공식 입장을 전해드립니다.
정성일 배우는 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭하여 결혼 생활을 마무리하기로 하였습니다.
이 과정에서 귀책사유가 아닌 서로 간의 원만한 합의에 따라 이루어진 결정인만큼 왜곡되거나 추측성 보도는 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다.
비록 법적 관계는 정리되었지만 각자의 길을 응원하며, 아이의 양육에 대해서는 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있습니다.
정성일 배우는 앞으로도 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다할 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
