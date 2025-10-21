뉴트리원, 인지 기능 개선 '강황추출물' 식약처 개별인정형 원료 허가 취득

기사입력 2025-10-21 09:33


뉴트리원, 인지 기능 개선 '강황추출물' 식약처 개별인정형 원료 허가 취…

㈜뉴트리원이 국내 최초로 강황추출물의 인지 기능 개선 개별인정형 원료 식품의약품안전처 허가를 취득했다.

강황에 함유된 커큐민이 인지 기능의 개선에 도움을 줄 수 있다는 해외 연구 결과 역시 다수 발표된 바 있다. 뇌의 활성산소를 제거해 항산화와 항염 효과를 통해 신경세포를 보호하고, 알츠하이머성 치매를 일으키는 병리 물질인 아밀로이드 베타의 축적과 타우 단백질의 과인산화의 억제를 돕는다는 내용이다.

뉴트리원은 강황추출물의 인지 기능 개선 효과 입증 및 개별인정형 원료 허가 취득을 위해 호주에서 신규 인체적용시험을 실시했고, 해당 시험에는 녹십자웰빙과 알피바이오가 연구비를 투자했다.

실제 경도 인지 장애에 해당하는 50~85세의 남녀 80명을 대상으로 12주 동안 매일 400mg 강황추출물을 섭취하게 한 결과, 전반적인 인지 상태를 진단하는 몬트리올 인지 평가(MoCA)와 알츠하이머병 평가 척도(ADAS-Cog) 등에서 유의적 개선 효과가 입증됐다.

특히, 국내에서는 강황추출물의 관절 건강 관련 기능성 내용만이 인정받아 왔으나, 신규 허가를 취득한 강황추출물은 뉴트리원이 진행한 인체적용시험을 포함해 동물실험 논문 등 다수의 해외 연구를 통해 인지 기능 개선 효과가 입증된 전 세계 유일한 원료인 만큼 그 의미가 크다.

한 리서치 기관에서 조사한 바에 따르면 전 세계 커큐민 시장은 2024년 9301만 달러 규모에서 33년까지 1억 6828만 달러까지 성장할 것으로 예측된다. 이번 개별인정 획득은 국내 시장에서도 커큐민 입지를 넓히는 새로운 기회가 될 것으로 전망된다.

뉴트리원 관계자는 "건기식 선두 기업으로서 전문성을 고도화하기 위해 활발한 연구를 지속 진행 중이며, 유의미한 결과를 거두게 돼 의미가 깊다"며 "국내 최초로 인지 기능 관련 식약처 개별인정을 획득한 강황추출물을 기반으로 전문적인 웰니스 신제품을 선보일 계획이다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

연예 많이본뉴스
1.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

2.

소유, 한국인이 승무원 찾은 죄?…"만취 아냐" 2차 입장에 폭로글 삭제[SC이슈]

3.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

4.

양재웅, 병원 사망 환자 담당의사 구속…♥하니 결혼 어떻게 되나[종합]

5.

'서울대 출신' 황석정, 54년만에 터진 가족사..."엄마, 세상에서 제일 미워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

3.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

4.

'최고의 삼성' 킬러가 있는데…3전승? 162㎞ 압도? 문동주 활용법에 시리즈가 달렸다

5.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.