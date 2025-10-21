분당제생병원 이성규 기획실장, 건강증진 유공자 표창 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 분당제생병원(병원장 나화엽) 이성규 기획실장이 제18차 성남시민건강박람회에서 지역사회 건강증진에 애써 온 공로를 인정 받아 건강증진 유공자 표창을 수상했다.
이성규 기획실장은 현재 분당제생병원 기획실장 및 진단검사의학과 주임과장으로 진단검사 업무의 정확도와 신뢰도를 위한 다양한 노력을 하고 있고, 분당제생병원 진단검사의학과는 대한진단검사의학회와 진단검사의학재단이 주관하는 우수검사실 인증 평가에서 평균 99점의 높은 평가를 받으며 2000년부터 연속해서 '우수 검사실 신임 인증"을 받았다. 이에 이성규 기획실장은 지역사회 의료기관에서 시민건강 증진에 기여한 공을 인정받아 이번 수상의 주인공이 됐다.
이성규 기획실장은 분당제생병원 QI실장을 역임하고 현재 기획실장으로서 환자의 안전과 전반적인 의료의 질 관리 등에 힘쓰고 있으며 신속하고 정확한 진단 검사 결과를 통해 지역 의료 발전과 시민의 건강증진에 이바지하고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
분당제생병원 이성규 기획실장(오른쪽)이 성남시민건강박람회에서 신상진 성남시장(왼쪽)으로부터 건강증진 유공자 표창을 받고 있다.