한국수입자동차협회, 창립 30주년 기념 자동차 정책 세미나 개최

|
한국수입자동차협회(KAIDA)가 21일 창립 30주년 기념 정책 세미나를 개최했다. 세미나에는 KAIDA 회원사는 물론 국민의힘 이상휘 국회의원, 기후에너지환경부 서영태 녹색전환정책관, 국토교통부 자동차 안전정책 관계자, 유럽자동차제조협회(ACEA)의 피에르 밀레트(Pierre Millette) 최고 기술책임자(CTO) 등 국내외 주요 인사들과 국내 자동차 제작사 및 자동차 산업 관계자들이 참석했다.
한국자동차모빌리티안전학회 엄성복 수석연구위원은 '자동차 첨단안전장치의 선제적 적용을 위한 안전기준 특례 절차 실증 연구 및 제안'을 주제로 다뤘다. 엄 위원은 "국내는 자동차 안전기준 내에 특례 제도가 규정되어 있으나, 이를 실제로 운영하는 기준 등이 명확하지 않은 것이 사실"이라고 주장했다. 그는 "각종 신기술은 하루가 다르게 현실화되는 반면 규제는 기술발전에 선행하여 만들 수 없으므로, 적기에 안전이 보장된 신기술을 소비자들이 이용할 수 있도록 신속하고 명확한 절차를 마련해 특례를 신청할 수 있도록 하는 방안이 필요하다"고 전했다.
한국자동차모빌리티안전학회 하성용 회장은 '미래 첨단 시대에 대비한 합리적인 자동차 안전정책 마련을 위한 제언'을 주제로 한 발표를 통해 자동차 첨단장치의 표준화, 자동차 안전확보 정책, 제작결함 시정제도 등에 대한 동향 분석과 함께 미래 자동차 산업 경쟁력 제고를 위해서는 표준 선점이 필수라고 제언했다.
볼보트럭코리아의 박강석 대표이사는 '유럽의 친환경 상용차 보급 현황 및 국내 보급활성화를 위한 제언'을 발표에 나섰다. 박 대표는 유럽 내 중대형 전기트럭 실제 운영사례 및 보급 확대를 위한 보조금 지원과 세금 감면 등 각종 지원 제도 등을 소개하고, 온실가스 감축에 기여하기 위해 국내 중대형 전기트럭 도입을 위한 볼보 트럭의 활동 및 대형전기상용차의 보급활성화를 위한 정부의 지원 정책 및 인프라 등 필수 조건에 대해 설명했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com