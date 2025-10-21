부산힘찬병원, 저소득층에 관절·근육 피로 케어용 겔 기부

기사입력 2025-10-21 18:10


[스포츠조선 장종호 기자] 부산힘찬병원이 저소득층 어르신들의 건강한 일상생활을 돕기 위해 동래구청에 관절·근육 피로 케어용 겔 600개를 전달했다.

이번 지원은 일상 속 관절통증이나 근육 피로로 불편함을 겪는 어르신들이 보다 손쉽게 건강을 관리할 수 있도록 마련된 것으로, 전달된 물품은 동래구 내 저소득층 어르신들에게 배부될 예정이다.

부산힘찬병원 김태균 병원장은 "날씨가 쌀쌀해지면서 근육과 관절이 굳기 쉬운 계절인 만큼, 어르신들께서 부상 없이 따뜻하고 건강한 겨울을 보내시길 바란다"며 "지역 주민들의 건강한 삶을 위해 앞으로도 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 전했다.

한편, 부산힘찬병원은 지역사회와 함께 성장하는 병원으로서 건강강좌, 의료봉사, 물품 후원 등 지역민의 건강 증진을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 추진하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




