[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 10월 26일 일요일 오늘의 띠…

|
쥐띠 : 여기저기서 문제가 발생합니다.
72년생 : 너무 강하면 부러진다는 것을 알아야 합니다.
84년생 : 사귀는 사람하고는 별 문제가 없는데 주변에서 반대가 심합니다.
96년생 : 귀하는 평소 혼자 모든 것을 결정하였으니 어렵게만 됩니다.
소띠 : 새로운 것을 계획하고 실행하기에 아주 좋은 시기입니다.
61년생 : 독자적인 생각을 고집하지말고 주위의 사람들에게 자문을 구하십시요.
73년생 : 남자나 여자 모두 방광과 자궁쪽에 이상이 있겠습니다.
85년생 : 의욕적으로 일에 임하십시요. 결과가 좋습니다.
97년생 : 바라지도 않던 곳에서 타인이 나를 도와 주려고 합니다.
범띠 : 매사가 기로에 서서 갈등을 느끼게 됩니다.
62년생 : 유흥에 많은 시간을 보내게 됩니다.
74년생 : 친구들과 즐거운 시간을 보내게 되겠습니다.
86년생 : 정신적인 피로 및 스트레스를 받게 됩니다.
98년생 : 순리에 역행하는 생각은 멀리 하는 것이 좋을 것입니다.
토끼띠 : 꿈을 현실로 옮길 수 있는 능력이 있습니다.
63년생 : 조상을 잘 모셔야 나쁜 일을 면할것입니다.
75년생 : 음식을 조심하십시요. 식중독에 걸리기 쉽습니다.
87년생 : 말조심하십시요. 구설수에 오를 수 있습니다.
99년생 : 귀하는 높은 분의 인정을 받게 되어 표창을 받게 됩니다. 이래 저래 변화가 있게 될 것입니다.
용띠 : 윗사람과의 친목을 돈독히 한 덕을 볼 수 있겠습니다.
00년생 : 마음을 편안히 가지면 세상이 달라 보입니다.
64년생 : 마음에 두고 있는 일이 있으면 밀고 나가세요 바라는 대로 이루어집니다.
76년생 : 윗물이 맑으면 아랫물이 맑습니다. 윗사람을 잘 따라야 합니다.
88년생 : 무난한 하루를 보내게 될것입니다.
뱀띠 : 소원이 이루어 지겠습니다.
01년생 : 사람들을 너무 믿어서는 안됩니다. 배신을 당할수 있으니 조심하십시요.
65년생 : 평범하나 속으로는 짭짤한 수입 등으로 재수가 좋을 것입니다.
77년생 : 하고자 하는 사업이 있다면 다음으로 미루는 것이 좋습니다.
89년생 : 마음의 갈등이 있겠으나 처음부터 만나던 사람과 계속 사귀는 것이 좋을 것입니다.
말띠 : 이주 큰 산을 넘어야 할 만큼 힘들고 어려운 임무를 맞게 됩니다.
02년생 : 반드시 소원이 성취되니 지금까지 노력한 것이 보람이 있습니다.
66년생 : 각종 분야에 노력을 닦아온 결실이 맺어질 때입니다.
78년생 : 이성과 늦게 나마 한 이불을 덮게 된 조급해 할 필요는 없겠습니다.
90년생 : 몸 관리에 각별히 신경 쓸 시기입니다.
양띠 : 사람들에게 존경을 받게 되니 모든 일이 순조롭게 이루어집니다.
55년생 : 항상 자신의 수양을 위해 힘을 쓰고 성실하게 살아야 합니다.
67년생 : 차근차근 단계를 밟아 올라가면 튼튼한 기초아래 건실한 사업체로서 자리를 잡아갈 것 입니다.
79년생 : 여행을 떠나는 귀하는 별 사고 없이 잘 다녀올 수가 있겠습니다.
91년생 : 실망이 크겠으나 참고 인내하십시요. 결실이 배가 될것입니다.
원숭이띠 : 자만하지만 않으면 탄탄대로 이겠습니다.
56년생 : 어려운 일을 능히 이겨냅니다.
68년생 : 어려울수록 귀하보다 어려운 자들을 생각하십시요.
80년생 : 병들기 전에 건강을 지키세요. 병이 들면 치료하기가 어렵겠습니다.
92년생 : 하던 일 정리하고 새로운 사업을 추진한다면 김씨성의 동업자를 조심하여야 합니다.
닭띠 : 고생 끝에 낙이 온다 했습니다.
57년생 : 귀인의 도움을 받아 어려움을 순조로이 헤쳐 나갑니다.
69년생 : 과감하게 밀고 나가야 할 시기입니다.
81년생 : 여행을 떠나기에 아주 좋은 시기입니다.
93년생 : 좋은 사람들을 만나 맛있는것도 먹고 즐거운 시간을 보내게 됩니다.
개띠 : 산야에 봄이 돌아오니 그 빛이 더욱 새롭습니다.
58년생 : 방향을 바꾸어 보십시요. 현재의 바라는 것은 너무나 가능성이 희박합니다.
70년생 : 바른 마음으로 일을 꾀하면 집안에 재물이 쌓일 것입니다.
82년생 : 답답한 마음에 여행을 떠날 수 있으니 기분전환이 될것입니다.
94년생 : 일상적으로 다니는 곳에서 벗어난다면 작은사고가 일어날 우려가 많습니다.
돼지띠 : 세상을 사는데 대인관계가 가장 중요합니다.
59년생 : 사업을 크게만 벌리려고 하지 마십시요.
71년생 : 가까이 있는 사람이 좋아 보일지는 모르나 귀하의 인연은 아니니 신중하게 생각하십시요.
83년생 : 귀하가 계획한 뜻을 굽히지 마십시요.
95년생 : 찾고자 하는 것이 있다면 그것은 동쪽에서 찾으십시요. 빨리 찾는 것이 좋습니다.