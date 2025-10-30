'승급 도전' 4등급 유망주 한 자리 모인다…승자는

기사입력 2025-10-31 03:39


오는 2일 렛츠런파크서울에서 펼쳐질 제14회 서울경제신문배(혼4등급, 1700m) 결과를 향한 관심이 높아지고 있다. 이번 대상경주는 성별, 연령 관계 없이 레이팅 50 이하의 국내산 4등급 경주마들이 출전, 순위상금 6000만원을 두고 1700m 대결을 펼친다. 명문 혈통부터 근성파까지, 3등급으로 승급을 노리는 4등급마 11두가 출사표를 던졌다.


'승급 도전' 4등급 유망주 한 자리 모인다…승자는
◇롯폰기드래곤. 사진제공=한국마사회
롯폰기드래곤 (8전 2/3/1, 레이팅 44, 한국 수 3세 밤색, 부마 투아너앤드서브, 모마 행복천사, 마주 김형란, 조교사 이준철)

1700m 거리에서는 4번의 출전에서 2번 우승, 2번 준우승이라는 탄탄한 성적을 남기고 있다. 부마 '투아너앤드서브'는 명마를 다수 배출한 대표적 씨수말로, 그 혈통답게 롯폰기드래곤 역시 출전마 중 가장 높은 최근 6회 수득상금을 기록 중이다. 출발이 다소 불안하고 스타트 타이밍이 늦지만, 초반 이후 금세 자세를 잡으며 중위권으로 안착하는 편이다. 이후에는 남아 있는 체력을 바탕으로 직선주로에서 강력한 추입력을 발휘해 결승선을 통과하는 스타일이다.


'승급 도전' 4등급 유망주 한 자리 모인다…승자는
◇파인핑크. 사진제공=한국마사회
파인핑크 (6전 2/2/1, 레이팅 45, 한국 암 3세 회색, 부마 트리플나인, 모마 끝판여왕, 마주 파인트리, 조교사 전승규)

'한국 경마의 전설'이라 불리는 '트리플나인(대통령배 4회, 그랑프리 1회 우승)'의 혈통을 이어받은 기대주다. 부마의 끈질긴 근성과 지능적인 경주 운영 능력을 물려받아, 단거리에서는 전개에 관계없이 상위권을 꾸준히 유지하고 있다. 최근에는 경주거리를 점차 늘리며 중장거리에서도 경쟁력을 시험하고 있다. 특히 직전 1700m 경주에서는 직선주로에서 폭발적인 추입으로 선두를 차지했으나, 결승선 100m를 남기고 아쉽게 우승을 내어주며 3위에 머물렀다.


'승급 도전' 4등급 유망주 한 자리 모인다…승자는
◇비에스스톰. 사진제공=한국마사회
비에스스톰(6전 2/0/0, 레이팅 39, 한국 수 3세 갈색, 부마 레볼루셔너리, 모마 선플라자, 마주 이월희, 조교사 구자흥)

다른 국산 수말들에 비해 체구도 작고 데뷔도 다소 늦었지만 차근차근 실력을 쌓아나가고 있다. 작년 12월 데뷔 이후 반년 간 부진했던 성적을 뒤로하고 7월 19일 출전한 1300m 경주에서 첫 우승을 따냈다. 당시 출발이 늦었음에도 불구하고 차근히 선두로 부상하는 안정적인 경기 운영으로 경마팬들에게 눈도장을 찍었다. 그간 1200m~1400m 거리를 주력으로 출전해왔으나 9월 28일에는 처음 출전한 1800m에서 4마신 차 깜짝 우승을 보여주며 중장거리 잠재력을 선보이기도 했다.


'승급 도전' 4등급 유망주 한 자리 모인다…승자는
◇청산질주. 사진제공=한국마사회
청산질주(14전 3/1/2, 레이팅 46, 한국 수 3세 갈색, 부마 오버애널라이즈, 모마 타하우르, 마주 황은호, 조교사 이관호)


기복은 있지만 출전했던 14번의 경주 중 11번을 5위 이내로 들어오며 안정적인 주행실력을 보여주고 있다. 최근 호흡을 맞추기 시작한 문세영 기수가 이번경주에도 함께한다. 문세영 기수가 처음 기승한 8월 31일 1700m 경주에서 와이어투와이어 우승을 거머쥐었다. 폭우 속에서 경주가 치러진 이날, '청산질주'는 편안하게 초반 선행에 나서 마지막까지 선두를 놓치지 않고 3마신차로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이후 출전한 10월 4일에도 선행에 나서 4코너까지는 선두를 유지했으나 직선주로에 들어서자 눈에 띄게 걸음이 쳐지며 다른 말들에게 순위를 내어주고 4위에 머무르고 말았다. 1700m를 연속해서 5번째 출전하고 있는 만큼 이번 경주에서는 페이스 조절 요령을 터득해 좋은 성적을 낼 수 있을듯하다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

2.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

3.

'연봉 달랑 10억' 집도 없는 떠돌이 유망주가, '10조 몸값' 오타니를 추풍낙엽처럼 쓰러뜨렸다

4.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

5.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.