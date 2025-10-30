'승급 도전' 4등급 유망주 한 자리 모인다…승자는

오는 2일 렛츠런파크서울에서 펼쳐질 제14회 서울경제신문배(혼4등급, 1700m) 결과를 향한 관심이 높아지고 있다. 이번 대상경주는 성별, 연령 관계 없이 레이팅 50 이하의 국내산 4등급 경주마들이 출전, 순위상금 6000만원을 두고 1700m 대결을 펼친다. 명문 혈통부터 근성파까지, 3등급으로 승급을 노리는 4등급마 11두가 출사표를 던졌다.
'한국 경마의 전설'이라 불리는 '트리플나인(대통령배 4회, 그랑프리 1회 우승)'의 혈통을 이어받은 기대주다. 부마의 끈질긴 근성과 지능적인 경주 운영 능력을 물려받아, 단거리에서는 전개에 관계없이 상위권을 꾸준히 유지하고 있다. 최근에는 경주거리를 점차 늘리며 중장거리에서도 경쟁력을 시험하고 있다. 특히 직전 1700m 경주에서는 직선주로에서 폭발적인 추입으로 선두를 차지했으나, 결승선 100m를 남기고 아쉽게 우승을 내어주며 3위에 머물렀다.
다른 국산 수말들에 비해 체구도 작고 데뷔도 다소 늦었지만 차근차근 실력을 쌓아나가고 있다. 작년 12월 데뷔 이후 반년 간 부진했던 성적을 뒤로하고 7월 19일 출전한 1300m 경주에서 첫 우승을 따냈다. 당시 출발이 늦었음에도 불구하고 차근히 선두로 부상하는 안정적인 경기 운영으로 경마팬들에게 눈도장을 찍었다. 그간 1200m~1400m 거리를 주력으로 출전해왔으나 9월 28일에는 처음 출전한 1800m에서 4마신 차 깜짝 우승을 보여주며 중장거리 잠재력을 선보이기도 했다.
기복은 있지만 출전했던 14번의 경주 중 11번을 5위 이내로 들어오며 안정적인 주행실력을 보여주고 있다. 최근 호흡을 맞추기 시작한 문세영 기수가 이번경주에도 함께한다. 문세영 기수가 처음 기승한 8월 31일 1700m 경주에서 와이어투와이어 우승을 거머쥐었다. 폭우 속에서 경주가 치러진 이날, '청산질주'는 편안하게 초반 선행에 나서 마지막까지 선두를 놓치지 않고 3마신차로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이후 출전한 10월 4일에도 선행에 나서 4코너까지는 선두를 유지했으나 직선주로에 들어서자 눈에 띄게 걸음이 쳐지며 다른 말들에게 순위를 내어주고 4위에 머무르고 말았다. 1700m를 연속해서 5번째 출전하고 있는 만큼 이번 경주에서는 페이스 조절 요령을 터득해 좋은 성적을 낼 수 있을듯하다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com