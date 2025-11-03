건강기능식품 미래 성장 위한 '혁신 기술'…건기식협회, 한국식품영양과학회…

|
한국건강기능식품협회가 '2025 한국식품영양과학회 국제심포지엄 및 정기학술대회'에 참여해, '건강기능식품의 미래 성장을 위한 혁신 기술 도입'을 주제로 한 건강기능식품 세션을 성공적으로 마무리했다.
먼저, 박현우 조교수(고려대학교)는 '하스캅 사례를 중심으로 한 건강기능식품 미래 성장을 위한 AI 기반 품종 분류 기술'을 소개하며, AI 기술을 활용한 기능성 원료 품종의 분류와 품질 표준화 가능성을 설명했다. 특히 수확 및 원료 유통 단계에서의 품질 자동화와 기능성 확보 방안 등 향후 산업 적용 가능성을 제시했다.
조혜영 교수(차의과학대학교)는 '건강기능식품 인체적용시험 적용을 위한 분산형 임상시험(DCT)의 이해'를 주제로, DCT의 개념과 도입 배경, 국내외 규제 및 추진 현황을 발표했다. 더불어 건강기능식품 기능성 원료 인허가를 위한 인체적용시험 분야에서의 DCT 적용 가능성을 논의했다.
정명수 한국건강기능식품협회 회장은 "올해 학술대회에서 건강기능식품 세션을 마련해 다양한 주제 발표를 통해 우리 산업의 미래 비전인 'K-HEALTH W.A.V.E.'를 공유하고자 했다"며, "학계와 산업계가 협력해 건강기능식품 산업의 새로운 성장 동력을 모색한 뜻깊은 자리였다"고 밝혔다.
