26년 전 아내 살인범은 남편의 女 동창생…현장 보존 위해 2억원에 집 …

[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 26년 동안 미제로 남았던 나고야 주부 살인사건의 용의자가 마침내 체포됐다.
후지뉴스 등 일본 매체들에 따르면 지난 1999년 11월 아이치현 나고야시 니시구의 한 아파트에서 다카바 나미코(당시 32세)가 아들(당시 2세)의 눈앞에서 여러 차례 칼에 찔려 사망했다.
경찰은 외부 강제 침입이 없다는 점을 고려해 면식범일 가능성에 무게를 두었다.
하지만 용의자를 단정할 수 없었고 26년이란 시간이 흘렀다.
그동안 피해자 남편 사토루 타카바(69)는 현장에 남겨진 범인의 것으로 추정되는 핏자국 등 증거 보존을 위해 아파트를 임대해 왔다.
26년간 임대료는 2200만엔(약 2억원)에 달했다.
그러던 중 마침내 용의자의 윤곽이 드러났다. 사토루의 고등학교 여자동창이었던 야스후쿠 쿠미코(69)였다.
현장에 있던 혈흔의 DNA와도 일치하자 그녀는 범행을 시인했다.
사토루와 야스후쿠는 같은 소프트 테니스부 소속으로 학창시절을 보낸 것으로 전해진다.
야스후쿠는 당시 사토루에게 발렌타인 초콜릿과 편지를 건네며 고백했지만 거절을 당했다.
이후 1998년 동창회에서 야스후쿠는 "주부로 살며 일하는 게 힘들다"고 말했고, 사토루는 "나도 가정을 꾸리고 힘들지만 열심히 살고 있다"며 격려했다고 한다. 그 후 연락이 끊겼다가, 다음해 사토루의 아내가 살해됐다.
사건이 일어나기 전 용의자 야스후쿠는 피해자의 집과 차로 10분 거리에 있는 주택으로 이사까지 한 것으로 알려졌다.
경찰 조사에서 야스후쿠는 "26년 동안 매일 불안했다"면서 "사건 당일엔 우울감이 극심했다"고 주장했다.
경찰은 "남편의 집념으로 사건이 해결됐다"고 밝혔다.
한편 사건 당시, 살인의 공소시효는 15년이었지만, 피해자의 남편 사토루는 아들과 함께 '공소시효 폐지'를 지속적으로 요구해, 지난 2010년 형사소송법이 개정돼 살인에 대한 공소시효가 폐지됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com