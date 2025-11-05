전문 응급처치 교육기관 '마인드앤매뉴얼', 생명 존중의 가치에서 출발

㈜마인드앤매뉴얼(대표 박진우)은 2018년 대한심폐소생협회 일반인 교육기관으로 출발해, 2022년 행정안전부 안전교육기관 및 어린이안전교육 전문기관으로 인가를 받으며 시작한 전문성과 공신력을 확보한 교육기관이다.
이 기관의 사명(社名)인 마인드앤매뉴얼은 '이타적인 마음(Mind)'과 '정확한 매뉴얼(Manual)'이 결합될 때 비로소 생명을 살리는 기적이 가능하다는 뜻을 담고 있다.
'마음(Mind)'의 영역에서는 국민 모두가 안전과 응급처치의 중요성을 인식할 수 있도록 사회공헌활동과 캠페인 중심의 프로젝트를 꾸준히 하고 있다. 최근에 할로윈을 앞두고 소속 지역 시민들을 대상으로 심폐소생술 체험 부스를 운영하였으며, 단순한 응급처치 기술 교육을 넘어서 응급처치의 필요성을 쉽게 인식하게 함으로써 생명을 존중하는 문화의 확산을 하려고 노력하고 있다.
반면 '매뉴얼(Manual)'의 영역은 실습 중심의 체득형 교육에 초점을 맞추고 있다. 예고 없는 응급상황에서 가장 중요한 것은 '즉각적인 대처 능력'이다. 실제로 국내외 안전사고 통계에 따르면, 초기 5분 이내의 응급처치 여부가 생존율을 좌우하는 결정적 요인으로 꼽힌다. 이에 따라 응급처치 교육의 중요성이 점점 강조되는 가운데, 응급처치 전문 교육기관 마인드앤매뉴얼은 IoT기업 '아임랩(I'mLab)'과 협력하여 과학적이고 체계적인 실습 방식을 개발하고 있으며, 대한심폐소생협회의 글로벌 기준과 선진 교육프로그램을 반영해 누구나 쉽게 접근할 수 있는 고품질의 응급처치 교육을 지속적으로 향상시키는 데 노력하고 있다.
개인, 기업, 학교, 공공기관 등 다양한 조직을 대상으로 응급처치, 심폐소생술(CPR), AED 사용법,보건안전교육 등 을 운영하고 있으며, 전 과정은 실제 상황을 반영한 현장 중심의 실습 교육으로 관련 자격을 갖춘 응급구조사, 간호사, 산업안전 전문가등이 직접 진행한다.또한 교육생 수준에 따라 난이도와 콘텐츠를 조정하는 표준화된 커리큘럼을 운영하고 있다.
마인드앤매뉴얼 관계자는 "누구나 위급한 순간에 주저하지 않고 한 사람의 생명을 살릴 수 있는 행동할 수 있는 사회를 만드는 것이 우리의 목표"라며 "앞으로도 공공기관과 민간기업, 교육기관 등과 협력해 안전한 사회 환경 조성에 기여하겠다"고 전했다.
