"융복합 건강기능식품 출시 3년 8개월 만에 누적 판매 2000만 병 돌파"…풀무원녹즙, 라인업 확대 계획

기사입력 2025-11-07 09:34


"융복합 건강기능식품 출시 3년 8개월 만에 누적 판매 2000만 병 돌…

2021년 12월 말 식약처 규제 샌드박스 실증 특례(신규사업)를 통해 선보인 풀무원녹즙의 '융복합 건강기능식품'이 출시 3년 8개월 만에 누적 판매 2000만 병을 넘어섰다.

건강기능식품(정제, 캡슐)과 액상(건강기능식품이 아닌 일반식품)을 한 번에 섭취할 수 있도록 결합한 일체형 제품으로, 병 부분에는 과채주스와 혼합음료 형태의 일반식품이 들어 있으며, 뚜껑에는 정제 형태의 건강기능식품 1회분을 담아 설계됐다.

'칸러브 엑스투(現 간&밀크씨슬과 명일엽)'를 시작으로 '하트러브 엑스투(現 콜레스테롤&홍국과 레드비트)', '아이러브 엑스투(現 눈&루테인과 블루베리)' 등 다양한 신제품들을 선보이며 라인업을 확대해 왔다.

풀무원녹즙의 융복합 건강기능식품은 올해 8월 누적 판매 2000만 병 돌파라는 성과를 달성하고 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 일일배송 서비스를 통해 신선한 제품을 사무실이나 가정에서 받아볼 수 있다는 점도 고객들에게 긍정적으로 작용했다.

'간&밀크씨슬과 명일엽'은 출시 이후 누적 판매 760만 병을 기록했다. 해당 제품은 뚜껑 부분에 간 건강에 도움을 줄 수 있는 밀크씨슬추출물, 체내 에너지 생성 활력에 도움을 줄 수 있는 비타민 B군 8종(B1, B2, B6, 비오틴, B12, 판토텐산, 나이아신, 엽산)을 건강기능식품 정제로 넣은 것이 특징이다. 일반식품인 제품 병 부분에는 국내산 유기농 명일엽 신선 녹즙과 국내산 헛개나무 열매를 식물성 유산균으로 발효한 헛개발효즙을 담았다.

또 최근에는 눈 건강을 신경 쓰는 소비자가 늘어나며, '눈&루테인과 블루베리'의 올해 8월 매출도 출시 직후보다 약 50% 성장했다. 이러한 상승세와 사업 30주년 기념 카테고리 재정비를 바탕으로 풀무원녹즙은 융복합 건강기능식품 라인업을 지속 확대할 계획이다.

김현균 풀무원녹즙 PM(Product Manager)은 "융복합 건강기능식품의 뛰어난 제품력과 섭취 편의성 덕분에 누적 2000만 병 판매를 이룰 수 있었다고 생각한다"며 "앞으로도 융복합 건강기능식품 제품 라인업을 지속 확대해 더 많은 소비자들의 건강 케어를 도울 계획"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG가 '롤렉스 폭탄'을 던졌다. KS MVP 롤렉스 고정. 다른 구단 MVP 선물도 나올까

2.

英 BBC도 대서특필, "손흥민 대실패 위기" 구해낸 진정한 스승, 드디어 토트넘 복귀 예고..."EPL 너무 그리워, 돌아가고 싶다"

3.

英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나고, 폭싹 무너졌네..."역대 최악 공격" 토트넘 반등시킬 구세주 온다 "1월 영입 준비 완료"

4.

英 매체 충격 지적! "포체티노가 손흥민 트로피 폄하"→토트넘 감독 복귀 가능성…"프랭크 기대에 못 미치면 현실화"

5.

오타니가 치면 '문샷' 톱10에 무려 4개, 50-50 홈런볼 64억이었는데...143m 장외포는 얼마?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.