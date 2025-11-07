'바이오유럽 2025' 역대 최대 규모 개최…한국제약바이오협회, 국내 기…

|
유럽 최대 제약바이오 전시회인 '바이오유럽 2025'(BIO Europe 2025)이 지난 3~5일 오스트리아 비엔나에서 역대 최대 규모로 개최됐다.
전시회 기간 협회 대표단은 독일, 미국, 일본, 싱가포르 등 주요국 클러스터와 투자진흥기관 등의 관계자들을 만나 한국 제약바이오산업의 경쟁력과 혁신 생태계를 소개하고, 글로벌 시장 진출 확대를 위한 협력 방안을 논의했다. 특히, 독일 바이에른 소재의 대표적인 바이오 클러스터 BioM과 시장 정보 제공을 위한 세미나 및 기업 간 교류 행사 개최 방안 필요성 등에 공감하며, 향후 협력 확대의 기반을 마련했다.
또한 협회는 한국보건산업진흥원, 국가독성과학연구소와 공동으로 '한국관'(Korea Pavilion) 을 운영하며 한국 제약바이오산업의 역량과 신약 파이프라인 등을 소개했다. 다수의 글로벌 제약사 및 투자기관 관계자들은 한국관에서 우리 기업과 활발한 비즈니스 상담을 진행하며 다양한 협력 기회를 모색했다.
협회는 전시회가 끝난 이후에도 KOTRA 유럽지역본부 및 유럽 바이오의료 협업길드 5개 무역관 (프랑크푸르트, 취리히 등)과 협력해 온라인 사후 상담회를 운영하고, 해외 바이어와의 후속 미팅을 적극적으로 지원할 계획이다.
이 외에도 협회는 주오스트리아 대한민국 대사관과 오스트리아 경제부가 공동 주최한 '제 3차 한-오스트리아 경제협력 포럼'에 참석해 오스트리아 정부 및 산업계 관계자들에게 한국 제약바이오산업의 혁신 역량과 글로벌 경쟁력을 각인시켰다. 첫 번째 발표자로 나선 협회 이현우 상무는 한국이 적극적인 R&D 투자와 오픈 이노베이션을 기반으로 세계 3위 규모의 신약개발 파이프라인을 보유하고 있으며, 향후 유럽 제약바이오 기업들과의 파트너십 등을 통해 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다는 점을 강조했다.
이현우 상무는 "바이오유럽 2025에 참가한 국내 기업들이 해외 시장 진출에 매우 적극적임을 다시 한번 확인했다"며, "특히 해외 기업과의 기술 교류 및 글로벌 투자유치에 대한 높은 관심과 수요가 확인된 만큼, 협회는 앞으로도 제약사뿐만 아니라 바이오텍 기업들이 글로벌 시장에서 실질적인 협력과 성과를 창출할 수 있도록 전략적 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com