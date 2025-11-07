도마뱀 알 먹은 30대 남성 식중독 사망, "아이들이 말렸는데…"

기사입력 2025-11-07 11:49


도마뱀 알 먹은 30대 남성 식중독 사망, "아이들이 말렸는데…"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 캄보디아 남성이 도마뱀과 알을 구워 먹은 뒤 식중독으로 사망하는 사건이 발생했다.

크메르 타임스 등 현지 매체들에 따르면 캄보디아 반테아이민체이주 몽콜보레이 지역에 사는 34세 남성 쿠트 라타나가 도마뱀과 그 알을 먹은 뒤 숨진 채 발견됐다.

현지 경찰에 따르면, 그는 집 근처에서 혼자 술을 마시던 중 근처에서 도마뱀이 튀어나오자 이를 잡아 껍질을 벗기고 구워 먹었다. 당시 현장을 목격한 이웃 어린이 2명은 그에게 도마뱀 알에 독성이 있을 수 있으니 먹지 말라고 경고했지만, 그는 이를 무시하고 섭취한 것으로 전해졌다.

부검 결과, 라타나의 사망 원인은 식중독으로 확인됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



